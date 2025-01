Projeto Jovem Aprendiz 2025. Prefeito Fabinho (CID) esteve presente no evento - Ascom

Publicado 08/01/2025 17:41

Iguaba Grande - Teve início nesta terça-feira (7) o Projeto Jovem Aprendiz 2025 em Iguaba Grande, com um evento de ambientação realizado no auditório da Escola Municipal Oscar Magalhães. O encontro, organizado em dois turnos, às 10h e às 14h, reuniu selecionados, seus responsáveis e autoridades para apresentar os detalhes do programa e esclarecer dúvidas.

Nesta edição, o programa, em funcionamento desde 2001, disponibilizou 100 vagas, além das reservas, para moradores entre 16 e 23 anos. Os critérios de seleção incluem escolaridade e situação socioeconômica. Os participantes iniciarão um curso preparatório de três meses na próxima segunda-feira (13). Em abril, os aprovados começarão a atuar nos setores públicos do município, durante nove meses, com direito a uma bolsa no valor de meio salário mínimo.

O prefeito Fabinho (CID), presente no evento, destacou a importância do programa em sua gestão. “É gratificante dar continuidade a um projeto que transforma vidas. Nosso objetivo é gerar oportunidades e oferecer um aprendizado que será levado para a vida adulta”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Urbano, Trabalho e Renda, Vantoil Martins, reforçou o papel do programa na formação profissional dos jovens. “Essa é uma experiência essencial no mercado de trabalho, preparando nossos jovens como futuros trabalhadores ou empreendedores da cidade”, disse.

A cerimônia contou com a participação de autoridades como o Subsecretário Luiz Fernando de Lima, o Consultor Eronildes Bezerra e o coordenador Alexandre Santos, além de vereadores como Marcelo Durão, Allefe Martins e Sueli Dama de Ferro. O evento ressaltou o compromisso do município com a capacitação da juventude e sua inserção no mercado de trabalho.