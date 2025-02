Transporte Universitário - Divulgação

Publicado 10/02/2025 17:24

Iguaba Grande - Tem início nesta segunda-feira (10) o período de cadastro para o programa Transporte Universitário em Iguaba Grande. Os interessados poderão se inscrever até sexta-feira (14) pelo site da prefeitura.



Ao todo, serão 70 vagas, sendo 60 para uso imediato e 10 para cadastro reserva. O programa é voltado para universitários que moram na cidade, estudam à noite e não têm condições financeiras de pagar pelo transporte.



Depois da inscrição on-line, os candidatos precisam entregar os documentos exigidos entre os dias 17 e 19 de fevereiro, das 9h às 16h30, na Central de Atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no Centro. Entre os documentos necessários estão identidade, CPF, comprovante de residência, declaração de matrícula e comprovantes de renda, como contracheque ou inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.



A prioridade será para estudantes inscritos no Cadastro Único, especialmente quem recebe o Bolsa Família. Além disso, a seleção seguirá a ordem de inscrição e a entrega correta de todos os documentos.



O resultado final será divulgado no dia 24 de fevereiro no site da prefeitura e na sede da Central de Atendimento.



Estudantes selecionados deverão cumprir algumas regras para continuar no programa, como frequência mínima obrigatória. Quem faltar três dias seguidos ou cinco dias alternados no mês precisará justificar as ausências para não perder o benefício.



O transporte funcionará com um mínimo de 10 alunos e um máximo de 46 por veículo, respeitando o orçamento da prefeitura. O trajeto será definido de acordo com a demanda dos estudantes atendidos pelo programa.



Confira o cronograma:



Inscrições on-line: de segunda (10) a sexta-feira (14);

Entrega de documentos: 17 a 19 de fevereiro;

Análise documental: 20 a 21 de fevereiro;

Publicação dos selecionados: 24 de fevereiro.

Confira o edital completo: