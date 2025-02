Carteira Nacional do Artesão - Divulgação

Carteira Nacional do Artesão Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:49

Iguaba Grande - Será realizada nesta quinta-feira (27), em Iguaba Grande, a entrega da Carteira Nacional do Artesão para profissionais cadastrados no Cadastro Único dos Artesãos do Brasil. A iniciativa acontce a partir das 10h, no auditório da Escola Municipal Prefeito Oscar Magalhães.



A Carteira Nacional do Artesão é um documento oficial do Governo Federal que possibilita a participação em feiras e eventos nacionais e internacionais, acesso a capacitações gratuitas e a incentivos financeiros, além de isenção de impostos em algumas situações.



A lista de artesãos que receberão o documento inclui:



- Ana Claudia Pessanha Pereira de Miranda

- Angela Maria Andrade dos Santos

- Angelica Teixeira da Silva Perez

- Arnaldo Manoel de Lima

- Cintia Valeska Marques de Jesus

- Claudia Romero de Menezes

- Djalvaro Vital de Souza

- Fernanda de Andrade Silva

- Jane de Souza Rangel Ottero

- Leigmar Silveira Coutinho

- Luci Nogueira

- Luiz Sergio de Araújo Monteiro

- Maila da Silva Rodrigues

- Marcia Borovoy Bringuenti

- Maria da Luz Antunes Pinheiro

- Maria das Dores dos Santos Duarte

- Marli Valeriano Perdigão

- Raquel Pree Silva

- Vitor A. Perez Bega

- Vilma F. Amaral Pinto