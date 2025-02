Momento da prisão do elemento - Reprodução

Momento da prisão do elementoReprodução

Publicado 24/02/2025 19:55 | Atualizado 24/02/2025 19:56

Iguaba Grande - Na tarde desta terça-feira (21), agentes do 25º BPM, em apoio à 7ª Companhia da Polícia Militar, prenderam um foragido da Justiça e detiveram outro suspeito durante patrulhamento na Estrada Fausto Joa, no bairro Sapeatiba Mirim, em Iguaba Grande.

A abordagem ocorreu por volta das 14h, quando os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao receberem ordem de parada, os indivíduos tentaram fugir, mas acabaram colidindo com um barranco.

Após a abordagem, os agentes identificaram os suspeitos como D. H. F. L., de 28 anos, com três passagens por tráfico de drogas, e I. R. P., de 42 anos, que possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio (processo nº 0434700-85.2007.8.19.0001.01.0002-19). Além do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, I. R. P. também tinha antecedentes por ocultação de cadáver (art. 211 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

Diante da situação, a dupla foi conduzida à 129ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Na unidade, a prisão do foragido foi confirmada e registrada, enquanto o outro suspeito permaneceu à disposição da Justiça para averiguação.