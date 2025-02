Segurança reforçada - Divulgação

Publicado 27/02/2025 15:30

Iguaba Grande - A partir desta sexta-feira (28), Iguaba Grande inicia a programação oficial de carnaval. Serão cinco dias de festa em diferentes pontos da cidade, como Praça da Estação, Praça Edyla Pinheiro, orla e Centro. A expectativa é de que o evento dobre o número de pessoas na cidade, ultrapassando os 50 mil visitantes.

Para garantir a segurança durante o período festivo, a Polícia Militar anunciou, nesta terça-feira (25), em reunião do Conselho Comunitário de Segurança (CCS), que o número de agentes de plantão será quadruplicado. Segundo o tenente Rocha, responsável pela 7ª Companhia da Polícia Militar, o efetivo será ampliado de 40 para 200 policiais.

Além disso, a Secretaria de Segurança do município informou que haverá reforço na Guarda Municipal, com 240 servidores atuando, além do apoio de 20 policiais reformados e guardas ambientais.

Zane Machado, presidente do CCS, destacou as medidas de segurança adotadas na cidade. “Iguaba Grande é, sem dúvidas, a cidade mais segura do Estado do Rio de Janeiro. Temos um trabalho conjunto da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, focado principalmente na prevenção. Há, por exemplo, a proibição de entrada com garrafas de vidro nos eventos e abordagens em áreas de acesso para evitar qualquer situação indesejada. Esse tipo de ação tem gerado resultados positivos e influencia na sensação de segurança da população e dos visitantes. Nossa expectativa é de um carnaval tranquilo”, afirmou.

Na reunião do CCS, um dos temas debatidos foi o aumento de 57% no número de furtos na cidade entre 2023 e 2024, conforme divulgado na imprensa. A delegada da 127ª DP, Janaína Peregrino, questionou a forma como os dados foram apresentados. “Infelizmente, esses índices foram interpretados de forma equivocada. Eles dizem respeito apenas a furtos em casas de veraneio, de pessoas que não moram aqui. Isso não representa uma ameaça à segurança pública nem deve gerar insegurança na população”, disse.

O tenente Rocha explicou que os dados da cidade, devido ao baixo número de ocorrências, podem parecer desproporcionais em análises estatísticas. “Se em um semestre uma de nossas metas zera e, no outro, há um caso, o sistema interpreta como aumento de 100%. Isso não reflete a realidade”, afirmou.

Ainda durante a reunião, Zane Machado ressaltou que Iguaba Grande não registra assaltos à mão armada ou abordagens violentas. “Não temos casos de violência na cidade. O que ocorre são algumas invasões patrimoniais, que não afetam a sensação de segurança da população, mas que, mesmo assim, recebem nossa atenção”, disse.

Entre as ações para reforçar a segurança, a presidente do CCS citou a ampliação do monitoramento por câmeras e a criação de um Polo Integrado de Segurança no bairro Vila Nova. “O governo municipal tem atendido às demandas da área. O novo polo contará com apoio da Polícia Militar, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), e serão instaladas novas câmeras de reconhecimento facial em pontos estratégicos da cidade”, concluiu.