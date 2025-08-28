Esporte - Reprodução

Publicado 28/08/2025 14:49

Iguaba Grande - Iguaba Grande recebe, no sábado (30), o 1º Festival de Esportes Náuticos, reunindo lazer, consciência ambiental e atividades para toda a família. Evento começa às 7h, na Praia dos Ubás. A iniciativa reunirá praticantes de canoa havaiana, stand up paddle, caiaque, iatismo e kitesurf, transformando a lagoa em um verdadeiro cenário de esporte e integração.



A programação contará com um café da manhã especial de recepção aos participantes. Já as atividades estão programadas para iniciar, às 8h, com a limpeza ecológica, mobilizando voluntários em uma ação de preservação do meio ambiente. Às 9h, será realizado o tradicional passeio náutico, que deve colorir a lagoa com caiaques, stand up paddles, canoas e embarcações de moradores e visitantes.



“Esse é mais um evento que valoriza nossa lagoa, promovendo o esporte, o lazer e, ao mesmo tempo, a consciência ambiental. Queremos ver toda população participando, trazendo seus caiaques, stand up paddles, canoas, e aproveitando esse espaço que é um patrimônio de todos nós. Mais do que um festival, esse é um momento de integração, de convivência e de cuidado com o meio ambiente”, comentou o secretário de Esporte, Nikolas Thaim.



A manhã segue com oficinas esportivas e educativas a partir das 10h, incentivando a prática de atividades ligadas à natureza e ao esporte náutico. O encerramento está previsto para às 13h.



A Prefeitura reforça o convite para que todos participem do Festival de Esportes Náuticos, trazendo suas embarcações e aproveitando um dia especial de integração, diversão e contato com a natureza.

