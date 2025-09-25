Circuito Va?a Costa do Sol Reprodução
Iguaba Grande sedia 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol neste fim de semana
As disputas na Praia dos Ubás começam no sábado (27), a partir das 8h, com provas de 2 km e 4 km. A programação continua no domingo (28)
Iguaba Grande sedia 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol neste fim de semana
As disputas na Praia dos Ubás começam no sábado (27), a partir das 8h, com provas de 2 km e 4 km. A programação continua no domingo (28)
Dr. Serginho aposta na tecnologia para melhorar atendimento na Saúde de Cabo Frio
Com apoio do sistema implantado, prefeito atua como "síndico da cidade", conferindo de perto filas, servidores e qualidade do atendimento
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Polícia Civil de Iguaba Grande recupera celular furtado durante aniversário da cidade
Aparelho foi devolvido ao proprietário após investigação; Delegacia investiga autores e receptadores do crime
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.