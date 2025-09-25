Circuito Va?a Costa do Sol - Reprodução

Publicado 25/09/2025 17:11

Iguaba Grande - A Praia dos Ubás, em Iguaba Grande, será o ponto de encontro dos competidores da 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana neste fim de semana. O evento está marcado para sábado (27) e domingo (28), com largadas a partir das 8h, reunindo atletas de diferentes regiões.

As disputas começam no sábado, com as categorias V1, OC1 e OC2, nas modalidades super e open, em percursos de 2 km e 4 km, envolvendo provas masculinas, femininas e mistas. A programação do dia também inclui uma atração cultural: às 16h, o grupo Os Três da Aldeia se apresenta gratuitamente para o público.

No domingo, a competição segue com provas de 3 km e 5 km, novamente nas categorias masculino, feminino e mista, a partir das 8h.

Segundo a secretária de Turismo e Lazer, Carla Valle, sediar mais uma etapa da competição representa um orgulho para a cidade. Ela destacou que a prática da canoa havaiana vem crescendo localmente, com equipes treinando diariamente, e ressaltou a importância do esporte para a saúde e bem-estar dos praticantes.

O Circuito Va’a Costa do Sol celebra a cultura polinésia e busca incentivar a prática da canoa havaiana na região, valorizando o trabalho em equipe, o contato com a natureza e o estilo de vida saudável.