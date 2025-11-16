Cantores Zery Magdiel e Mattos Nascimento - Reprodução

Publicado 16/11/2025 22:47

Iguaba Grande - Iguaba Grande promove, no dia 1º de dezembro, um grande evento em homenagem ao Dia do Evangélico, comemorado em 30 de novembro. A celebração, que ocorrerá na Praça da Estação, deve reunir moradores e visitantes em uma noite dedicada à fé, ao louvor e à convivência comunitária.

A programação começa às 18h, com a apresentação do cantor Zery Magdiel, que conduzirá o público em momentos de adoração e celebração. O show principal está marcado para às 21h, com o cantor Mattos Nascimento, artista consagrado e reconhecido por sua expressiva contribuição ao segmento gospel no Brasil.

A secretária de Turismo, Carla Valle, ressaltou o simbolismo da data para o município. “Este é um momento especial de união, respeito e reconhecimento da diversidade de fé presente em Iguaba Grande. Celebrar o Dia do Evangélico é valorizar a espiritualidade e a cultura religiosa que fazem parte da nossa comunidade”, afirmou.

DIVERSIDADE RELIGIOSA EM DESTAQUE

Além do Dia do Evangélico, Iguaba Grande vive um período marcado por ampla diversidade de expressões religiosas. Ao longo de novembro, a Prefeitura realiza ações em referência ao Mês da Consciência Negra, com atividades que valorizam e reconhecem as religiões de matriz africana, reforçando a importância histórica e cultural dessas tradições no município.

Já entre os dias 6 e 8 de dezembro, a cidade celebrará a Festa da Padroeira, que contará com uma extensa programação religiosa e cultural, incluindo a tradicional Corrida da Padroeira, evento que mobiliza atletas, devotos e visitantes de toda a região.