Cantores Zery Magdiel e Mattos NascimentoReprodução
Iguaba Grande celebrará o Dia do Evangélico com grande evento
Ao longo de novembro, a Prefeitura também realiza ações em referência ao Mês da Consciência Negra, com atividades que valorizam e reconhecem as religiões de matriz africana
Fabinho Costa reforça integração regional e lidera capacitação das guardas municipais
Prefeito de Iguaba Grande destaca parceria com os Fuzileiros Navais e articula expansão do treinamento em armas não letais para toda a Região dos Lagos
Marcelo Magno lidera Arraial do Cabo em agenda ambiental e abre o Fórum Futuro 3D
Prefeito defende políticas alinhadas à COP30, critica modelo global de consumo e anuncia novos avanços em sustentabilidade durante evento que reuniu autoridades e especialistas
Prefeito Alexandre Martins abre comemorações dos 30 anos de Búzios
Evento contou com a participação das primeiras-damas do município, Daniele Martins, e do Estado, Annaline Castro
Iguaba Grande inicia estudos para lançamento de concurso público
Prefeito Fabinho Costa inicia levantamento de vagas e prepara escolha da banca organizadora antes da publicação do edital
Iguaba Grande ganha novo ponto instagramável, na Pedra da Salga
Espaço conta com um deck de madeira e um barco, doado pela família do pescador Ciro Barreto, figura tradicional da comunidade pesqueira
