Educação - Ascom

EducaçãoAscom

Publicado 13/02/2026 18:08

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, alcançou pelo segundo ano consecutivo a categoria ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O reconhecimento é concedido às Secretarias de Educação que se destacam na implementação de políticas, programas e estratégias que asseguram o direito à alfabetização das crianças.

O selo é dividido em três categorias — bronze, prata e ouro — e a conquista da categoria máxima reafirma a excelência do município no Indicador Criança Alfabetizada, consolidando Iguaba Grande como referência na garantia do aprendizado na idade certa.

Para a secretária de Educação, Camila Lessa, a conquista representa o compromisso permanente com a qualidade do ensino no município.

“Receber o Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, investindo na formação dos nossos profissionais, acompanhando de perto o desenvolvimento dos nossos alunos e garantindo que cada criança tenha seu direito à alfabetização respeitado. É uma vitória coletiva da educação de Iguaba Grande”, destacou a secretária.

A Prefeitura segue fortalecendo as políticas públicas educacionais, reafirmando que investir na alfabetização é investir no futuro do município.