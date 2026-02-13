EducaçãoAscom
Iguaba Grande conquista Selo Ouro em Alfabetização pelo segundo ano consecutivo
Reconhecimento nacional destaca excelência do município no Indicador Criança Alfabetizada e reforça compromisso com a qualidade do ensino
Tensão marca sessão na Câmara de São Pedro da Aldeia após embate entre vereadores
Discussão sobre orçamento de até R$ 14 milhões e direito de resposta negado acirra confronto entre Pedro Abreu e o presidente Jean Pierre no Legislativo aldeense
Selo Ouro coloca Arraial do Cabo entre os destaques da Educação no país
Reconhecimento do MEC evidencia gestão de Marcelo Magno e avanço da rede municipal de ensino
Iguaba Grande ganha novo deck na orla e amplia espaço de convivência e turismo
Deck Amélia Marinho de Souza será novo ponto de encontro da população, espaço instagramável e palco de eventos como o Carnapíer, do Iguafolia
Apontado como líder de milícia, "Playboy" é preso em Iguaba Grande
Ação faz parte da Operação Naufrágio 2, que apura a atuação de grupos criminosos e possíveis ramificações fora da capital
Iguaba Grande abre inscrições para cursos de capacitação
Ao todo, são mais de 12 opções de cursos voltados para diferentes áreas, entre eles Corte e Costura, Manicure, Massoterapia, Padeiro, Confeitaria e Introdução à Reflexologia Podal, além de outras modalidades
