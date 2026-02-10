Cursos - Ascom

Publicado 10/02/2026 17:45

Iguaba Grande - A secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Iguaba Grande abriu, nesta segunda-feira (9), as inscrição para os cursos de capacitação profissional oferecidos pelo Centro de Capacitação Lahylton Cesar Santana Neves. A iniciativa chega com turmas ampliadas e novos cursos, reforçando o compromisso com a qualificação profissional e a geração de oportunidades no município.

Ao todo, são mais de 12 opções de cursos, voltados para diferentes áreas, entre eles Corte e Costura, Manicure, Massoterapia, Padeiro, Confeitaria e Introdução à Reflexologia Podal, além de outras modalidades. As aulas têm início a partir do dia 16 de março, com carga horária que varia entre 88 e 164 horas, de acordo com o curso escolhido.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Allefe Martins, a ampliação das turmas e a oferta de novos cursos atendem a uma demanda crescente da população. “Nosso objetivo é preparar os moradores de Iguaba Grande para o mercado de trabalho, oferecendo capacitação de qualidade e ampliando as chances de geração de renda e empreendedorismo. Esses cursos são uma porta de entrada para novas oportunidades”, destacou.

A inscrição acontece de 9 a 13 de fevereiro e poderá ser realizada de forma on-line, por meio do site oficial da Prefeitura ou, presencialmente, na sede da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, localizada na Rua Nilo Lopes Pessoa, nº 126. Centro.

Vale destacar que a inscrição representa apenas a primeira fase do processo de seleção. Após análise de perfil e respeitando a ordem de chegada, os candidatos selecionados serão convocados para a matrícula presencial obrigatória, única etapa que garante a vaga.

As vagas são limitadas, com prioridade para moradores de Iguaba Grande, a partir de 16 anos de idade. A iniciativa reafirma o compromisso do município com o desenvolvimento econômico e a inclusão produtiva da população.