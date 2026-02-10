CursosAscom
Iguaba Grande abre inscrições para cursos de capacitação
Ao todo, são mais de 12 opções de cursos voltados para diferentes áreas, entre eles Corte e Costura, Manicure, Massoterapia, Padeiro, Confeitaria e Introdução à Reflexologia Podal, além de outras modalidades
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Iguafolia 2026 promete agitar o Carnaval em Iguaba Grande
Shows, blocos e atividades para toda a família movimentam a cidade durante o evento
Caminhão de bebidas tomba na RJ-106, na entrada de Iguaba Grande
Acidente aconteceu no Morro do Governo; motorista e ajudante não ficaram feridos
Roda-gigante retorna ao Mirante Dona Célia e vira atração especial do Carnaval em Iguaba Grande
Atração funcionará entre os dias 12 e 22 de fevereiro, das 17h às 23h, proporcionando uma experiência especial para moradores e visitantes
Projeto Jovem Aprendiz Iguabense integra 100 jovens à administração pública
Os jovens trabalham meio período e recebem um auxílio mensal equivalente a meio salário mínimo
