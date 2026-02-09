Iguafolia - Ascom

IguafoliaAscom

Publicado 09/02/2026 17:14

Iguaba Grande - A programação oficial do Carnaval 2026, denominado IguaFolia, foi divulgada. O evento será realizado em diversos pontos da cidade e contará com shows, blocos carnavalescos, espaços culturais e atividades voltadas para famílias.



Entre os shows programados estão apresentações de Clareou, Fabinho, Thiago Martins e do Cordão do Bola Preta, que ocorrerão na Praça da Estação de sexta-feira (13) a terça-feira (17), a partir das 21h30.



O centro da cidade receberá blocos carnavalescos durante o período da festa. O Carnapíer será realizado no píer do Centro de sábado (14) a terça-feira (17), com início às 16h.



O Carnaval da Família será realizado na Praça Edyla Pinheiro todos os dias, a partir das 19h, com atividades voltadas para crianças e adultos.



O Expresso da Cultura ocorrerá nos dias 15 e 17 de fevereiro, com concentração a partir das 13h na Praia do Popeye.



No Mirante Dona Célia, estão programados shows durante os dias de festa, incluindo apresentação da bateria carnavalesca Surdo Um.



O IguaFolia terá programação distribuída em diferentes locais da cidade, com atividades voltadas a diversos públicos e horários variados.

Iguafolia Ascom