Homem é preso após agredir a companheira no Centro de Iguaba Grande
Guarda Municipal agiu rapidamente para conter o suspeito e garantir a segurança da vítima
Polícia Civil apreende motos clonadas e prende suspeitos em Iguaba Grande
Operação da 129ª DP foi realizada entre a tarde de terça (3) e a manhã desta quarta-feira (4), com apoio de setores de inteligência e monitoramento
Repouso médico é recomendado, mas prefeito Fábio do Pastel sinaliza retorno rápido às atividades
Após cirurgia no ombro, chefe do Executivo de São Pedro da Aldeia afirma que procedimento foi bem-sucedido e indica que não pretende se afastar por muito tempo da agenda oficial
Prefeito de Rio das Ostras vai a Brasília e avança com projeto do Rio Imagem
De pires na mão, Carlos Augusto peregrina por gabinetes em busca de recursos. Unidade foi garantida pelo deputado Dr Luizinho e deve ser instalada no hospital de Barra de São João
Lançamento do Record Sunset Rio reforça protagonismo regional de Araruama
Prefeita Daniela Soares destacou parcerias com Governo do Estado e aposta em grandes eventos como motor de desenvolvimento
Prefeitura de Iguaba inicia implantação de ponto eletrônico nos prédios públicos
Sistema será implantado de forma gradual e busca padronizar o controle de jornada dos servidores
