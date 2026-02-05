Homem é preso após agredir a companheira - Reprodução/PM

Publicado 05/02/2026 17:47

Iguaba Grande - Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (5) no Centro de Iguaba Grande após uma ação rápida da Guarda Municipal, acionada por meio de denúncia de violência doméstica. As informações apontavam que o suspeito estaria agredindo a própria companheira, com quem mantém um relacionamento conjugal.

Ao chegar ao local indicado, os agentes realizaram a abordagem, momento em que o homem reagiu de forma agressiva à atuação da equipe. Diante da resistência, foi necessário o uso de força proporcional para contê-lo, conforme os protocolos de segurança.

Com a intervenção dos guardas, a situação foi controlada e a vítima teve sua integridade preservada. Em seguida, o acusado foi conduzido à 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

O homem responderá pelos crimes de agressão, com base na Lei Maria da Penha, e desacato.