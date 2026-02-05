suspeitos são presosReprodução/PM

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Iguaba Grande - Entre a tarde de terça-feira (3) e a manhã desta quarta-feira (4), policiais civis da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) realizaram uma operação voltada ao combate a roubos, furtos e à clonagem de veículos no município. Três pessoas foram presas.

A operação teve como base relatórios de inteligência, cruzamento de dados e informações repassadas pela Central de Monitoramento da cidade e pela Secretaria de Ordem Pública. Durante as diligências e abordagens realizadas em diferentes pontos da cidade, os agentes apreenderam três motocicletas clonadas e prenderam em flagrante os condutores dos veículos.

A ação contou ainda com o apoio do Posto de Polícia Técnico-Científica de Cabo Frio, responsável pela realização de perícias em diversos veículos vistoriados ao longo da operação. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.