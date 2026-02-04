Influenciador digital Jonathan Motograu - Reprodução

Publicado 04/02/2026 15:12

Iguaba Grande - Um influenciador digital de Iguaba Grande, conhecido nas redes sociais como Jonathan Motograu, foi conduzido à 129ª Delegacia de Polícia nesta semana e teve o veículo apreendido após denúncias de direção perigosa em vias do município.



Com grande alcance nas redes sociais, onde publica vídeos relacionados a manobras conhecidas como “grau” e encenações com veículos, o influenciador entrou no radar das autoridades após diversas queixas de moradores sobre condutas consideradas de risco no trânsito.



Segundo informações oficiais, a Central de Monitoramento foi acionada e, após análise das imagens, conseguiu identificar e localizar Jonathan em sua residência. No local, ele atendeu os agentes e foi levado sem resistência à delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre os fatos.



Durante a abordagem, além da apuração relacionada à possível direção perigosa, os policiais verificaram infrações previstas no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata das condições e características dos veículos. Entre as irregularidades apontadas estavam alterações não autorizadas e a utilização de dispositivos luminosos semelhantes aos de viaturas policiais, instalados na parte dianteira do automóvel, o que é vedado pela legislação.



Diante das irregularidades constatadas, o veículo foi recolhido e as providências legais foram adotadas.



Influenciador afirma que imagens são alteradas por inteligência artificial (IA)



Em um vídeo publicado em seu perfil, Jonathan negou as acusações e afirmou que o material divulgado foi editado e manipulado com uso de inteligência artificial (IA), criando uma narrativa diferente para gerar visualizações.



O influenciador relatou que foi intimado a prestar esclarecimentos na delegacia, onde apresentou os vídeos originais às autoridades. De acordo com ele, após a análise do conteúdo, não foi constatada apologia ao crime nem práticas que configurassem direção perigosa. Jonathan destacou ainda que sempre colaborou com os agentes durante todo o procedimento.



Jonathan explicou que alguns elementos que geraram interpretações equivocadas, como o uso de balaclava, fazem parte de equipamentos comuns entre motociclistas que realizam viagens longas. Ele também negou o uso de coletes, distintivos ou qualquer item que pudesse remeter a forças de segurança ou organizações criminosas.



Durante a ocorrência, o veículo utilizado nas gravações, uma Hilux ano 2007, foi retido temporariamente para averiguação técnica, já que houve dificuldade na leitura eletrônica do número do chassi. Segundo o influenciador, o automóvel é legalizado e passará por perícia para confirmação da regularidade.



O influenciador afirmou ainda que páginas de fofoca e perfis anônimos teriam divulgado conteúdos falsos para gerar engajamento. Ele alertou que sua equipe jurídica acompanha o caso e que medidas legais poderão ser adotadas contra quem continuar vinculando sua imagem a práticas criminosas.



Ao final do pronunciamento, Jonathan pediu desculpas por qualquer transtorno causado, afirmou que não pretende mais publicar conteúdos que possam gerar interpretações negativas e reforçou que seguirá produzindo materiais de forma mais responsável nas redes sociais.