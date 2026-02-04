Prefeito Fabinho Costa (CID) inicia a instalação do sistema de ponto eletrônico nos prédios públicos - Ascom

Prefeito Fabinho Costa (CID) inicia a instalação do sistema de ponto eletrônico nos prédios públicos Ascom

Publicado 04/02/2026 15:53

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande vai iniciar a instalação do sistema de ponto eletrônico nos prédios públicos do município. A medida tem como objetivo modernizar a gestão administrativa, garantir maior controle da jornada de trabalho dos servidores e reforçar o compromisso da administração municipal com a transparência e o respeito à população.



De acordo com a administração municipal, o novo sistema permitirá um acompanhamento mais preciso da frequência dos servidores, promovendo mais responsabilidade, equidade e transparência na gestão pública.



O prefeito Fabinho Costa (CID) destacou a importância da iniciativa para o município. “Estamos adotando o ponto eletrônico como mais uma ferramenta de transparência e organização da gestão pública. É um compromisso nosso com a população de Iguaba Grande, garantindo seriedade, responsabilidade e um serviço público cada vez mais eficiente”, afirmou.



A implantação do ponto eletrônico faz parte de um conjunto de ações voltadas para a organização interna, a eficiência dos trabalhos e a correta aplicação dos recursos públicos, assegurando que o atendimento à população seja cada vez mais qualificado.



A instalação do sistema será realizada de forma gradual nos prédios públicos da Prefeitura, respeitando o planejamento técnico e administrativo, com orientação aos servidores sobre o funcionamento do novo modelo.

Instalação do sistema de ponto eletrônico nos prédios públicos Ascom