Prefeito Fabinho Costa (CID) inicia a instalação do sistema de ponto eletrônico nos prédios públicos Ascom
De acordo com a administração municipal, o novo sistema permitirá um acompanhamento mais preciso da frequência dos servidores, promovendo mais responsabilidade, equidade e transparência na gestão pública.
O prefeito Fabinho Costa (CID) destacou a importância da iniciativa para o município. “Estamos adotando o ponto eletrônico como mais uma ferramenta de transparência e organização da gestão pública. É um compromisso nosso com a população de Iguaba Grande, garantindo seriedade, responsabilidade e um serviço público cada vez mais eficiente”, afirmou.
A implantação do ponto eletrônico faz parte de um conjunto de ações voltadas para a organização interna, a eficiência dos trabalhos e a correta aplicação dos recursos públicos, assegurando que o atendimento à população seja cada vez mais qualificado.
A instalação do sistema será realizada de forma gradual nos prédios públicos da Prefeitura, respeitando o planejamento técnico e administrativo, com orientação aos servidores sobre o funcionamento do novo modelo.
