Segundo a Central de Monitoramento, a ocorrência foi identificada e o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados para o atendimento.
As equipes prestaram socorro às vítimas e atuaram na organização do tráfego, que apresentou lentidão durante o registro.
A colisão envolveu um Renault Sandero preto, que trafegava no sentido São Pedro da Aldeia, e um Fiat Palio branco, que acessava a rodovia pela Estrada do Sal, em Iguaba Grande.
Um dos motoristas sofreu ferimentos na perna, recebeu atendimento no local e foi encaminhado para uma unidade de saúde.
O estado de saúde não foi informado. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.
