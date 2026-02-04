Acidente - Lagos Informa

Publicado 04/02/2026 15:19

Iguaba Grande - Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (4) no Morro do Governo, trecho da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na divisa entre os municípios de Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.



Segundo a Central de Monitoramento, a ocorrência foi identificada e o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados para o atendimento.



As equipes prestaram socorro às vítimas e atuaram na organização do tráfego, que apresentou lentidão durante o registro.



A colisão envolveu um Renault Sandero preto, que trafegava no sentido São Pedro da Aldeia, e um Fiat Palio branco, que acessava a rodovia pela Estrada do Sal, em Iguaba Grande.



Um dos motoristas sofreu ferimentos na perna, recebeu atendimento no local e foi encaminhado para uma unidade de saúde.



O estado de saúde não foi informado. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.