AcidenteReprodução

Publicado 09/02/2026 15:01

Iguaba Grande - Um caminhão carregado de bebidas tombou na manhã desta segunda-feira (9) na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Morro do Governo, na entrada de Iguaba Grande. O acidente mobilizou motoristas que passavam pelo local, que pararam para prestar ajuda, e as equipes de socorro foram acionadas em seguida.



De acordo com informações da Central de Monitoramento do município, o tombamento foi identificado pelas câmeras de segurança, que acionaram imediatamente a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros. Segundo os dados apurados, o caminhão estava com carga pesada e perdeu o controle ao fazer uma curva, vindo a tombar sozinho na pista.



Apesar do impacto, o motorista e o ajudante aparentemente passam bem e não houve registro de feridos. O acidente causou lentidão momentânea no trecho, mas a situação foi controlada pelas autoridades.



As causas exatas do ocorrido ainda serão avaliadas, e o trânsito segue sendo monitorado no local para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.