AcidenteReprodução
De acordo com informações da Central de Monitoramento do município, o tombamento foi identificado pelas câmeras de segurança, que acionaram imediatamente a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros. Segundo os dados apurados, o caminhão estava com carga pesada e perdeu o controle ao fazer uma curva, vindo a tombar sozinho na pista.
Apesar do impacto, o motorista e o ajudante aparentemente passam bem e não houve registro de feridos. O acidente causou lentidão momentânea no trecho, mas a situação foi controlada pelas autoridades.
As causas exatas do ocorrido ainda serão avaliadas, e o trânsito segue sendo monitorado no local para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.