Projeto Jovem Aprendiz Iguabense integra 100 jovens à administração pública
Os jovens trabalham meio período e recebem um auxílio mensal equivalente a meio salário mínimo
Prefeita Daniela Soares mostra jogo de cintura na política e na coreografia em Araruama
Chefe do executivo "se jogou" no primeiro dia do Record Sunset Rio, evento que faz parte das comemorações dos 167 anos da cidade
Fabinho Costa apresenta equipamentos não letais para a Guarda Municipal de Iguaba
Aquisição dos equipamentos marca preparação da cidade para o Carnaval e e coloca segurança no centro do discurso de governo
Homem é preso após agredir a companheira no Centro de Iguaba Grande
Guarda Municipal agiu rapidamente para conter o suspeito e garantir a segurança da vítima
Polícia Civil apreende motos clonadas e prende suspeitos em Iguaba Grande
Operação da 129ª DP foi realizada entre a tarde de terça (3) e a manhã desta quarta-feira (4), com apoio de setores de inteligência e monitoramento
Repouso médico é recomendado, mas prefeito Fábio do Pastel sinaliza retorno rápido às atividades
Após cirurgia no ombro, chefe do Executivo de São Pedro da Aldeia afirma que procedimento foi bem-sucedido e indica que não pretende se afastar por muito tempo da agenda oficial
