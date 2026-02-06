Solenidade de assinatura dos contratos do Projeto Jovem Aprendiz - Ascom

Publicado 06/02/2026 18:29

Iguaba Grande - A Prefeitura de Iguaba Grande realizou, nesta sexta-feira (6), a solenidade de assinatura dos contratos do Projeto Jovem Aprendiz Iguabense 2026, dando início a uma nova etapa na trajetória de 100 jovens do município. A partir da próxima segunda-feira (9), os participantes passam a atuar nos equipamentos públicos da Prefeitura e nos setores do Fórum, desenvolvendo suas atividades ao longo de todo o ano de 2026.

O projeto tem como principal objetivo incentivar, capacitar e gerar oportunidades para jovens e adolescentes de Iguaba Grande, com idades entre 16 e 23 anos, promovendo a primeira experiência profissional e contribuindo para a formação cidadã e profissional. Os jovens aprendizes recebem um auxílio mensal equivalente a meio salário mínimo, além de vivenciarem, na prática, a rotina do serviço público.

Durante a cerimônia, o prefeito Fabinho Costa destacou a importância do projeto como uma ferramenta de transformação social e de investimento no futuro da cidade. “O Jovem Aprendiz Iguabense é mais do que um programa de trabalho. É uma oportunidade de abrir portas, de dar o primeiro passo profissional e de mostrar aos nossos jovens que acreditamos neles. Estamos formando cidadãos, preparando talentos e construindo um futuro melhor para Iguaba Grande”, afirmou o prefeito.

Para a seleção dos participantes, foi realizado um processo seletivo rigoroso, composto por prova teórica e entrevista psicossocial, garantindo transparência e igualdade de oportunidades. Entre os critérios exigidos estavam: ser morador de Iguaba Grande, ter entre 16 e 23 anos, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino ou já ter concluído o Ensino Médio. Além disso, os candidatos não poderiam ter tido vínculo empregatício anterior nem participado de edições anteriores do projeto.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Iguaba Grande com a juventude, a inclusão social e o desenvolvimento humano, oferecendo aos jovens a chance de adquirir experiência profissional, responsabilidade e qualificação para o mercado de trabalho.

Com ações como essa, o município segue investindo em políticas públicas que transformam vidas e fortalecem o futuro da cidade.