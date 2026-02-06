Roda-gigante - Ascom

Publicado 06/02/2026

Iguaba Grande - Pelo segundo ano consecutivo, a roda-gigante volta a ser um dos destaques do Carnaval em Iguaba Grande. Instalada no Mirante Dona Célia, a atração funcionará entre os dias 12 e 22 de fevereiro, das 17h às 23h, proporcionando uma experiência especial para moradores e visitantes.

O Mirante Dona Célia é um dos pontos turísticos mais encantadores da cidade, com vista privilegiada para toda Iguaba Grande. Do alto, é possível contemplar um pôr do sol incrível, além de um panorama completo do município, tornando o passeio ainda mais especial durante o período carnavalesco.

A atração reforça o compromisso da Prefeitura em oferecer opções de lazer para toda a família, valorizando os espaços públicos e fortalecendo o turismo local, especialmente em um dos períodos mais movimentados do ano.

O prefeito Fabinho Costa destacou a importância da iniciativa para a cidade e para o Carnaval. “A roda-gigante agora já é tradição do nosso Carnaval. Pelo segundo ano seguido, estamos trazendo essa atração para o Mirante Dona Célia, um dos lugares mais bonitos da cidade. É uma forma de valorizar nossos espaços, incentivar o turismo e proporcionar momentos de lazer e alegria para as famílias e visitantes”, afirmou o prefeito.

A roda-gigante integra a programação especial do Carnaval de Iguaba Grande, que une diversão, cultura e lazer em diversos pontos do município, consolidando a cidade como um dos destinos mais procurados da Região dos Lagos durante a festa.