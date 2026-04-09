Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. - Reprodução/ Fala Iguaba e Lagos Informa

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.Reprodução/ Fala Iguaba e Lagos Informa

Publicado 09/04/2026 13:56

Iguaba Grande - Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido nesta quarta-feira (8), na Rodovia Amaral Peixoto, em Iguaba Grande. O acidente aconteceu em frente ao cemitério municipal e mobilizou a atenção de moradores que passavam pelo local no momento da ocorrência.



De acordo com informações preliminares, o impacto foi suficiente para derrubar o motociclista, que ficou ferido e precisou de atendimento. Ainda não há detalhes confirmados sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias que causaram a colisão.



Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. O trânsito na região ficou parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.

