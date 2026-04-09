Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.Reprodução/ Fala Iguaba e Lagos Informa
De acordo com informações preliminares, o impacto foi suficiente para derrubar o motociclista, que ficou ferido e precisou de atendimento. Ainda não há detalhes confirmados sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias que causaram a colisão.
Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. O trânsito na região ficou parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.
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