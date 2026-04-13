O município afirma que aguarda o laudo oficial do IML para determinar a causa da morte. - Reprodução/

O município afirma que aguarda o laudo oficial do IML para determinar a causa da morte.Reprodução/

Publicado 13/04/2026 16:47

Iguaba Grande - Uma criança de 7 anos morreu após sofrer uma queda de árvore em Iguaba Grande. O caso aconteceu na noite deste domingo (12) e gerou comoção e revolta entre moradores e familiares.

De acordo com informações iniciais, o menino, identificado como Ysaque da Silva Quintina, morador do bairro Vila Nova, caiu de uma goiabeira e se machucou. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento da equipe de plantão e foi liberado em seguida.

Horas depois, no entanto, a criança precisou retornar à unidade. Apesar dos esforços da equipe médica, que realizou os procedimentos necessários, o menino não resistiu.

Relatos indicam que, entre 20h e 21h, a criança já havia falecido na unidade de saúde.

Familiares, que estão em luto, questionam o atendimento prestado e apontam possível negligência, alegando que o menino foi liberado sem uma avaliação mais aprofundada do seu estado de saúde.

As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Prefeitura manifesta pesar e explica atendimento

Em nota oficial, a Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifestou pesar pelo falecimento do menino Ysaque da Silva Quintina, de 7 anos, e informou que está prestando apoio à família.

O comunicado também apresentou a linha do tempo dos atendimentos realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), destacando que a criança deu entrada no dia 8 de abril após queda, reclamando de dor no braço, passou por avaliação médica e exame de raio-X, sendo liberada em seguida.

Segundo a Prefeitura, no dia 12 de abril o menino retornou à unidade com quadro de fraqueza, náuseas e febre, sendo novamente avaliado e submetido a exames, que apontaram alteração pulmonar. Ainda conforme a nota, foi solicitada transferência para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, mas a unidade estadual teria considerado o caso clínico e não cirúrgico, devolvendo o paciente à UPA.

A Prefeitura informou ainda que o óbito foi constatado às 21h20 do mesmo dia e que será aberta uma sindicância para apurar todos os procedimentos adotados. O município afirma que aguarda o laudo oficial do IML para determinar a causa da morte.

Veja na íntegra:

“A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manifesta o seu mais profundo pesar pelo trágico falecimento do menino Ysaque da Silva Quintina, de 7 anos, morador do bairro Vila Nova, ocorrido na noite de ontem (12/04) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande. Neste momento de imensa dor, prestamos nossa total solidariedade e oferecemos todo o suporte necessário à família.

Em compromisso absoluto com a transparência e o respeito à população, esclarecemos a linha do tempo dos atendimentos prestados ao paciente:

08 de abril: Ysaque deu entrada na UPA, trazido por sua mãe, após sofrer uma queda no dia anterior, queixando-se de dor no braço. O paciente passou por atendimento médico e exame de raio-X, que não evidenciou fratura. Foi colocada uma tipoia e o menor foi liberado para acompanhamento ambulatorial. É importante ressaltar que entre os dias 08 e 12 de abril não houve nenhuma outra entrada da criança na unidade.

12 de abril (13h50): O menor retornou à UPA apresentando quadro de fraqueza, náuseas e febre relatada há três dias. Imediatamente, foi submetido a uma nova avaliação médica, raio-X e exames de sangue, que constataram uma alteração pulmonar.

Transferência e Retorno: Diante da gravidade do quadro, foi solicitada com urgência uma tomografia e a avaliação da cirurgia pediátrica no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. O HERC realizou a tomografia; contudo, a equipe de cirurgia pediátrica do hospital estadual negou a vaga de transferência, informando que não se tratava de um caso cirúrgico, mas sim clínico, e devolveu o menor para a UPA de Iguaba Grande.

12 de abril (21h20): Infelizmente, Ysaque apresentou uma piora rápida e progressiva do quadro, e o óbito foi constatado às 21h20.

O corpo foi imediatamente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o município aguarda a emissão do laudo oficial que determinará a causa exata do falecimento.

A Secretaria de Saúde informa que já foi determinada a abertura imediata de uma sindicância para apuração rigorosa e transparente de todos os fatos e procedimentos ocorridos. Colocamo-nos à inteira disposição das autoridades e da família para o que for necessário.

Reafirmamos nosso compromisso inabalável com a verdade, com a ética e, acima de tudo, com o cuidado e o respeito à vida das pessoas”.