O homem seria um ex-detento que deixou o sistema prisional há cerca de um mês, após cumprir pena por tráfico de drogas e roubo. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

O homem seria um ex-detento que deixou o sistema prisional há cerca de um mês, após cumprir pena por tráfico de drogas e roubo.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Publicado 11/05/2026 19:34

Iguaba Grande - Um homem suspeito de ameaçar e agredir a ex-companheira e os filhos foi detido na região dos Ubás, em Iguaba Grande, após a vítima procurar ajuda na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. O suspeito foi localizado durante buscas realizadas pela Guarda Municipal poucas ruas após o local da ocorrência.



De acordo com informações, os agentes foram acionados por telefone para comparecer à unidade de saúde, onde a mulher havia buscado atendimento após as agressões. No local, a equipe ouviu a vítima e testemunhas, que relataram que o suspeito havia fugido antes da chegada da Guarda Municipal.



Ainda segundo os relatos, o homem seria um ex-detento que deixou o sistema prisional há cerca de um mês, após cumprir pena por tráfico de drogas e roubo.



Após colher as informações, os agentes iniciaram buscas imediatas pela região e conseguiram localizar o suspeito cerca de três ruas após a UBS. Conforme registrado na ocorrência, ele apresentou breve resistência durante a abordagem, sendo contido e algemado pela equipe.



O homem foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

