O homem seria um ex-detento que deixou o sistema prisional há cerca de um mês, após cumprir pena por tráfico de drogas e roubo.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia
De acordo com informações, os agentes foram acionados por telefone para comparecer à unidade de saúde, onde a mulher havia buscado atendimento após as agressões. No local, a equipe ouviu a vítima e testemunhas, que relataram que o suspeito havia fugido antes da chegada da Guarda Municipal.
Ainda segundo os relatos, o homem seria um ex-detento que deixou o sistema prisional há cerca de um mês, após cumprir pena por tráfico de drogas e roubo.
Após colher as informações, os agentes iniciaram buscas imediatas pela região e conseguiram localizar o suspeito cerca de três ruas após a UBS. Conforme registrado na ocorrência, ele apresentou breve resistência durante a abordagem, sendo contido e algemado pela equipe.
O homem foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), onde permaneceu à disposição da Justiça.
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