De acordo com o secretário de Esporte, Nickolas Tahim, o evento busca incentivar a prática esportiva e movimentar a cidade. - Reprodução/

De acordo com o secretário de Esporte, Nickolas Tahim, o evento busca incentivar a prática esportiva e movimentar a cidade.Reprodução/

Publicado 13/05/2026 11:34

Iguaba Grande - O município de Iguaba Grande realiza, no sábado (16) e domingo (17), mais uma edição do Iguaba Adventure Day, no Mirante Dona Célia. A programação começa às 8h e contará com atividades voltadas ao esporte e lazer para moradores e visitantes.



Entre as atrações previstas estão bungee jump e tirolesa. Segundo a organização, o objetivo é incentivar o turismo, utilizar os espaços públicos e oferecer atividades ao público.



As inscrições para participação nas atrações serão feitas exclusivamente pela internet, a partir desta terça-feira (12), por meio de formulário que será divulgado nas redes sociais oficiais da Prefeitura. As vagas serão limitadas e o cadastro antecipado será obrigatório para participar das atividades.



De acordo com o secretário de Esporte, Nickolas Tahim, o evento busca incentivar a prática esportiva e movimentar a cidade.



“O Adventure Day é uma oportunidade de proporcionar experiências diferentes para a população, incentivando a prática esportiva, o lazer e também o turismo em Iguaba Grande. Estamos preparando uma grande estrutura para receber todos com segurança e muita diversão”, afirmou.



A previsão é de movimentação de moradores e visitantes durante os dois dias de programação.

Entre as atrações previstas estão bungee jump e tirolesa. Reprodução/