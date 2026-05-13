De acordo com o secretário de Esporte, Nickolas Tahim, o evento busca incentivar a prática esportiva e movimentar a cidade.Reprodução/
Entre as atrações previstas estão bungee jump e tirolesa. Segundo a organização, o objetivo é incentivar o turismo, utilizar os espaços públicos e oferecer atividades ao público.
As inscrições para participação nas atrações serão feitas exclusivamente pela internet, a partir desta terça-feira (12), por meio de formulário que será divulgado nas redes sociais oficiais da Prefeitura. As vagas serão limitadas e o cadastro antecipado será obrigatório para participar das atividades.
De acordo com o secretário de Esporte, Nickolas Tahim, o evento busca incentivar a prática esportiva e movimentar a cidade.
“O Adventure Day é uma oportunidade de proporcionar experiências diferentes para a população, incentivando a prática esportiva, o lazer e também o turismo em Iguaba Grande. Estamos preparando uma grande estrutura para receber todos com segurança e muita diversão”, afirmou.
A previsão é de movimentação de moradores e visitantes durante os dois dias de programação.
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