Abertura oficial do Ano Letivo em Itaboraí - Foto: Divulgação

Abertura oficial do Ano Letivo em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2023 11:25 | Atualizado 03/02/2023 11:25

Itaboraí - O pontapé oficial para o ano letivo 2023 foi dado, na manhã de ontem, quinta-feira (02/02), para aproximadamente 2 mil profissionais da rede municipal de ensino de Itaboraí, na sede da AIPERJ, no Outeiro das Pedras. A abertura das atividades educacionais, realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), contou com um ciclo de palestras, sendo a principal delas, do poeta e escritor, Bráulio Bessa.

A solenidade contou com a presença do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues; do secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz; da subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira; da professora e mãe do prefeito Marcelo Delaroli, Ieda Delaroli; e do presidente da AIPERJ, Fábio de Oliveira. O início do ano letivo para os alunos da rede está marcado para o dia 13 de fevereiro.

"No ano passado, tivemos como eixo pedagógico 'Alfabetizar para Transformar' e, neste ano, vamos continuar com esse mesmo projeto, porque a gente não pode admitir o aluno chegar ao 8º e 9º ano sem saber ler e escrever. Temos que elaborar estratégias e oportunidades para que nossos alunos tenham no futuro, uma oportunidade no mercado de trabalho e também um ensinamento para a sua vida, seja familiar ou social. Quero ressaltar que a Secretaria de Educação está sempre de portas abertas. Que tenhamos um ano letivo de muita qualidade e proveito", enfatizou o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

Representando o prefeito, o secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz, destacou os avanços já conquistados para a Educação e reafirmou o compromisso da gestão do prefeito Marcelo Delaroli de melhorar a estrutura da rede municipal de ensino.

"Nosso Governo conhece os desafios e nosso prefeito reafirma o compromisso que temos de melhorar as condições da Educação. É muito importante lembrar que o orçamento do município ainda é o mesmo das gestões passadas. Nós ainda não conseguimos ter o incremento da receita dos royalties, que vai transformar a realidade financeira de Itaboraí. Mesmo com toda dificuldade, mas com muito suor e luta, nossa equipe está se desdobrando para fazer o melhor. Conseguimos substituir os mobiliários das escolas e vamos licitar em breve o processo de manutenção de todas as escolas da rede, o que é, para nós, motivo de muita alegria. O propósito do nosso prefeito é transformar e é impossível transformar se não começarmos pela Educação", afirmou.

Ao todo, o evento contou com cerca de 2 mil profissionais da rede municipal de ensino inscritos, divididos em dois turnos (manhã e tarde). A programação foi iniciada com uma apresentação do projeto Tecendo Redes na Primeira Infância, ministrada pela psicóloga e supervisora técnica, Cristiane Neves, e pela pedagoga Érica Macêdo. Em seguida, o poeta e escritor Bráulio Bessa subiu ao palco para falar sobre determinação, superação e otimismo, ancorado no relato da sua própria linha do tempo.

"Estou aqui cumprindo um papel de gratidão acima de qualquer coisa, porque eu sou fruto da educação pública, sou fruto do instinto que o educador tem de fazer com que o ser humano acredite em si. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar para educadores e para quem faz a engrenagem da educação pública girar, é um momento de gratidão. Acho que a Educação tem esse poder transformador, esse poder curativo e, por que não dizer, esse poder salvador. A Educação salva, transforma e cura", disse Bráulio