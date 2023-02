Novas ambulâncias para Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2023 12:21 | Atualizado 15/02/2023 12:21

Itaboraí - Itaboraí ganhou novas ambulâncias para compor a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e reforçar a prestação do serviço de Saúde no município. O governador Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, realizou a entrega das chaves ao prefeito Marcelo Delaroli, na tarde desta terça-feira (14/02), em uma solenidade em frente a sede da Prefeitura de Itaboraí, no Centro.

A cerimônia contou também com a presença do deputado estadual, Guilherme Delaroli; do secretário de Estado de Governo, Chico Machado; do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna; dos prefeitos das cidades de Rio Bonito e Tanguá, que também receberam veículos para seus municípios, Leandro Peixe e Rodrigo Medeiros, respectivamente; além de secretários municipais e vereadores.

Ao receber as chaves dos novos veículos, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, agradeceu ao governador Cláudio Castro por toda atenção dada à cidade de Itaboraí, principalmente na área da Saúde. O chefe do Executivo municipal aproveitou ainda para anunciar mais um benefício para pacientes que fazem tratamento no Programa Municipal de Controle da Tuberculose, que serão contemplados com um cartão de incentivo alimentar para ser utilizado em supermercados.

"Sabemos o quanto precisamos avançar e o quanto temos nos esforçado, batalhado e trabalhado para isso. Hoje, estamos aqui para agradecer ao governador Cláudio Castro por estar olhando por a gente, principalmente pela área da Saúde. Com essa parceria, nós fizemos diferente e aqui na nossa cidade, estamos concedendo um cartão para que esses pacientes possam fazer a compra no mercado e comprar o que eles quiserem, o que precisam. Estamos simbolicamente entregando esse cartão para que possa ser dado aos pacientes para que possam ter muito mais dignidade na nossa cidade", afirmou Marcelo Delaroli.

As duas ambulâncias são equipadas com maca retrátil, cilindro de oxigênio e prancha. Além de serem apropriadas para remoção em UTI Móvel, podendo ainda ser utilizadas tanto como unidades básicas de Saúde, tripuladas por enfermeiros, quanto por unidades avançadas, tripuladas por médicos. O governador Cláudio Castro reforçou a parceria com os municípios e destacou que é necessário acabar com o atraso histórico da Saúde no Estado.

"Essa é uma política pública que eu falava lá atrás, que o nosso governo seria reconhecido como o governo da parceria, em que o mais importante não é o governador ou o secretário. Mas o mais importante é a nossa capacidade de trabalhar junto, Governo, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, prefeitos e vereadores. E que a gente possa junto trabalhar pelo nosso povo e assim tem sido a nossa caminhada. Quando a gente pensa em entregar ambulância para o município, a ideia é que o município tenha uma condição melhor de atender a população, uma condição melhor de levar saúde, de levar desenvolvimento para cada lugar", frisou o governador.

O deputado estadual Guilherme Delaroli enfatizou a importância da união dos vereadores, secretários, prefeito e do governador em prol do bem da população. "Essas ambulâncias salvarão vidas, ainda mais na época de carnaval, em que a demanda na área da Saúde triplica. Essa parceria é por uma única razão, que é trazer dignidade para o nosso povo", disse Guilherme Delaroli.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, ressaltou a importância da chegada das novas ambulâncias para o atendimento da população.

“Com a chegada das novas ambulâncias, temos a certeza que teremos um atendimento melhor para os usuários da nossa cidade. Essa parceria com o Governo do Estado é muito importante para avançarmos ainda mais na Saúde. O nosso principal objetivo é levar transformação e um atendimento digno para toda a população da nossa cidade”, concluiu Hédio Mataruna.