Espaço Interdisciplinar de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2023 09:34

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, inaugurou o Espaço de Atendimento Multidisciplinar em Educação e Saúde (AMES), na manhã desta segunda-feira (06/02), no Bonfim. A unidade, que será gerida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), tem o objetivo de oferecer atendimento especializado, humanizado e de qualidade para pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

A entrega oficial do Espaço AMES contou com a presença da primeira-dama, Pâmela Delaroli; do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues; do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna; da coordenadora da Educação Especial e diretora do espaço, Valéria Sales; além de secretários municipais, vereadores, pais e responsáveis. A nova unidade tem capacidade para atender 100 matriculados e começa a funcionar no início do ano letivo, na próxima segunda-feira (13/02).

"Hoje estamos aqui realizando um sonho, dando prosseguimento a um projeto que essas pessoas precisam de verdade. Equidade, imparcialidade, mesmos direitos, é isso que a gente quer na nossa cidade. Nós somos um time só no mesmo objetivo, que a população de Itaboraí seja bem atendida. E nós não vamos descansar um minuto sequer enquanto a vida de cada um de Itaboraí não estiver transformada. Que aqui seja um lugar de bênçãos, de recomeços e eu tenho certeza que vai ser", afirmou Marcelo Delaroli.

O Espaço AMES foi criado pelo decreto municipal nº 28, de 7 de março de 2022. Localizado na Travessa Alfredo Azeredo Coutinho, a estrutura da unidade conta com quatro salas de aula, três consultórios, sala de oficina, sala de recursos, sala de altas habilidades, quatro salas administrativas, além de área de lazer com parquinho, refeitório e cozinha. Ao todo, a rede municipal de ensino de Itaboraí soma 94 unidades escolares e cinco administrativas.

"É uma emoção muito grande. Esse equipamento é uma realidade e vamos oferecer à população esse serviço, que vem agregar valor ao sistema educacional de ensino. A nossa rede já conta com o NAPEM, com a Clínica-Escola do Autista e agora mais esse espaço, que vem dar substância e apoio ao ambiente educacional. Quero agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que trabalhou arduamente, e também a todas as secretarias. É muito gratificante ter um governo unido em prol do objetivo que é o bem-estar da população", destacou o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

Com uma equipe multidisciplinar, o Espaço AMES oferecerá oficinas pedagógicas, complementação e suplementação pedagógica, além de terapias. O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, agradeceu por toda confiança ao trabalho e reafirmou que a secretaria está de portas abertas para somar pelo melhor da cidade.

"De fato é uma manhã de celebração e de agradecimento em que mais um equipamento, mais um dispositivo, está sendo entregue para a população de Itaboraí. E eu quero agradecer a Deus, porque Ele permitiu que nós fizéssemos parte desse momento. Quero agradecer ao nosso prefeito Marcelo Delaroli, que confiou em nós e nos dá essa benção de fazer parte e escrever uma nova história para Itaboraí", afirmou Hédio Mataruna.

Membro da Comissão das Mães de PCDs, a moradora de Nancilândia, Edileusa Cavalcant, comemorou a inauguração do novo espaço em Itaboraí. "É uma vitória imensa, inenarrável. Estamos muito ansiosos, felizes e muito gratos. É um marco para o município. Esse prefeito veio para fazer toda a diferença", disse.