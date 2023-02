Sorteio de 600 apartamentos pela Prefeitura de Itaboraí - Foto: Divulgação

Sorteio de 600 apartamentos pela Prefeitura de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2023 16:42

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, realizará o sorteio de 600 apartamentos do empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí, na próxima quarta-feira (15/02). Os portões serão abertos a partir das 8h. O sorteio acontecerá no condomínio Viver Melhor Itaboraí do programa Minha Casa Minha Vida localizado no bairro Esperança, na Avenida Flavio Vasconcelos, na localidade da Reta.

A listagem com os 1.851 candidatos aptos para o sorteio foi divulgada no Diário Oficial do Município do dia 31 de janeiro de 2023 (para acessar, clique no link: https://do.ib.itaborai.rj.gov.br/edicoes/2023/2023-01-31.pdf).

As unidades habitacionais são construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis de faixa 1 atendem famílias com renda de até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais. A secretária municipal de Habitação e Serviços Sociais, Sheila Rodrigues, destaca a importância do programa habitacional.

“O programa habitacional é um importante instrumento de adesão a demanda social por moradia e diminui o déficit habitacional. Entendemos que o sonho da casa própria, muitas vezes, é um sonho distante para muitos brasileiros e, por meio do programa habitacional, temos a oportunidade de dar esperança e dignidade para muitas famílias que serão beneficiadas e famílias que já estão sendo beneficiadas em consequência do programa. Pois além do sonho da casa própria, gera emprego na construção civil de forma direta ou indireta e movimenta a economia do munícipio”, enfatizou.

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta, ao todo, com 3 mil apartamentos divididos em prédios de cinco pavimentos. Possui área de lazer com churrasqueira, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.

Para qualquer outra informação, a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais fica localizada na Rua Antônio José Marins, nº 256 (antigo Bolsa Família), com atendimento de 8h às 17h ou pelo endereço eletrônico: habitacao@itaborai.rj.gov.br