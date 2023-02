Volta às Aulas educacional - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2023 18:25 | Atualizado 13/02/2023 18:25

Itaboraí - Foi dada a largada para o ano letivo na rede municipal de ensino. Com várias novidades desde a ampliação da frota escolar até o novo material didático, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), começou a receber os milhares de estudantes da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nesta segunda-feira (13/02).

Com cerca de 29 mil alunos matriculados espalhados em 90 unidades escolares e cinco administrativas, a rede municipal de ensino agora conta com frota escolar ampliada, além de novos uniformes, livros didáticos, parquinho e instrumentos musicais. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressalta a importância de investir na melhoria da qualidade do ensino.

“Neste ano letivo, vamos continuar trabalhando o eixo pedagógico ‘Alfabetizar para Transformar’, que já apresentou bons resultados no ano passado, dando ênfase à leitura e escrita dos nossos alunos. São muitos projetos já desenvolvidos no município e muitos que ainda serão realizados neste ano para garantir a qualidade do ensino”, frisou o secretário.

Na manhã desta segunda-feira (13/02), o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Jovita dos Santos Mesquita, no Apolo, começou a receber os pequenos estudantes da Educação Infantil, com idades entre 2 e 5 anos, acompanhados de seus responsáveis. A unidade conta com cerca de 270 alunos matriculados, divididos em 16 turmas por dois turnos (manhã e tarde).

Marcado por muita emoção de pais e alunos, o primeiro dia de aulas contou com a entrega do livro de Competências Socioemocionais, além de atividades recreativas e didáticas. A assessora pedagógica de Educação Infantil da SEMED, Gabriela Reis, destacou a importância da aquisição do novo material didático para os alunos.

"Falar de educação infantil é falar de desenvolvimento integral do aluno. Essa é a primeira etapa da educação básica. Agora, todas as nossas unidades da Educação Infantil possuem material para desenvolver além da leitura, da escrita e da oralidade, também as competências socioemocionais", afirmou.

Com turmas do Ensino Fundamental I à Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Escola Municipal Antônio Alves Vianna também abriu as portas para os estudantes, nesta segunda-feira (13/02). Animados para o primeiro dia de aulas, os alunos receberam os novos materiais, compostos por conteúdos didáticos, recreativos e culturais.

"Acreditamos no poder da transformação a partir do conhecimento e realizamos no primeiro dia do ano letivo a entrega dos materiais didáticos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA com imensa satisfação. Que tenhamos um ano de muito planejamento, respeito e troca de aprendizagem”, disse a subsecretária de Gestão e Ensino, Gláucia Vieira.

Já os estudantes da Escola Municipal Coronel Antônio Leal, no Badureco, foram recepcionados no primeiro dia de aulas, nesta segunda-feira (13/02), pelos bonecos "Xandinho" e "Beninha", mascotes do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE) da Guarda Municipal de Itaboraí (GMI). O projeto é tradicionalmente realizado pelos agentes da GMI duas vezes ao ano, no início do ano letivo e no retorno às aulas após as férias de julho.