Ita Folia Carrossel de Emoções - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2023 16:59 | Atualizado 20/02/2023 17:04

Itaboraí - Nem a chuva no início da tarde foi capaz de atrapalhar a alegria dos foliões de Itaboraí, neste domingo (19/02), na Avenida 22 de Maio, no segundo dia do 'Ita Folia'. Com uma seleção de funks da antiga e da atualidade, o bloco Carrossel de Emoções subiu no trio elétrico e fez a galera 'tirar o pé do chão'. O evento, que acontece até terça-feira (21/02), é promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

No chão, junto com os foliões e acompanhando o trio, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ao lado do deputado estadual, Guilherme Delaroli, curtiu com a galera. "Tudo foi feito com muito carinho, para agradar todas as idades. Quero agradecer ao povo de Itaboraí, que está fazendo do nosso carnaval, um carnaval de alegria e tranquilidade", ressaltou Marcelo Delaroli.

O bloco Carrossel de Emoções sacudiu a multidão e iniciou a noite com antigos sucessos do funk carioca, como 'Tô Tranquilão', 'Rap da Felicidade', 'Só Love' e 'Glamourosa', além de funks da atualidade. Fernando Guina, um dos cantores do Carrossel de Emoções, se disse bastante animado para celebrar a folia em Itaboraí.

“Estamos animadíssimos voltando ao carnaval depois desses anos com a folia não sendo possível. A gente tá muito animado em fazer esse show para a população de Itaboraí, vai ser um show lindo com vários hits, muita bagunça, muita animação, a energia lá em cima, porque isso é o Carrossel de Emoções”, disse.

A apresentação do evento ficou por conta de André Gasparetty, e contou com a apresentação da Banda Strategya, com muito axé, sertanejo, piseiro e muito mais. Nos intervalos, DJ Havoc sacudiu os foliões. E fechando a noite, o samba e pagode de Kelly Valadares.

Além da programação do trio elétrico, na Avenida 22 de Maio, o Ita Folia também conta com matinê infantil, que acontece simultaneamente na Praça Marechal Floriano Peixoto, dedicada às crianças, das 18h às 22h. A matinê conta com atrações totalmente gratuitas, como brinquedos infláveis, DJ, banda, palhaço, personagem em perna de pau, personagens de desenhos infantis, animadores, pintura e outros.

A foliã Gabriela Barboza, de 36 anos, veio conferir mais um dia de programação do Ita Folia. "Eu vim no primeiro dia e amei. Por isso não poderia perder o segundo dia. Tudo muito organizado e com segurança. A Prefeitura está de parabéns, as atrações estão muito boas. Nunca vi isso antes em Itaboraí, que continue assim, com muitos eventos grandiosos como este carnaval", falou Gabriela.

Em ambos os eventos, foram distribuídas pulseiras de identificação para crianças, contendo nome e telefone do responsável, caso os menores se percam. A Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS) conta com um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres na Avenida 22 de Maio. A interdição acontece no percurso sentido Venda das Pedras e Manilha, a partir das 5h até o término do evento, após às 22h.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) instalou um posto médico para atendimento dos foliões. Na área da segurança, o evento contou com a presença de guardas municipais e policiais militares do Batalhão de Itaboraí (35°BPM) e do programa Segurança Presente.

A programação do Ita Folia segue nesta segunda-feira (20/02), com a apresentação do Bloco do Pagode do Adame. Na terça-feira de carnaval (21/02), o Cordão da Bola Preta, o mais antigo bloco de carnaval do Rio de Janeiro, fechará os dias de 'Ita Folia'.