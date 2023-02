Ita Folia: Bloco do Pagode do Adame arrasta multidão em Itaboraí

Ita Folia - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2023 13:48

Itaboraí - Dia de samba, axé e muita diversão em Itaboraí. O terceiro dia do Ita Folia contou com a apresentação do Bloco do Pagode do Adame, que arrastou uma multidão pela Avenida 22 de Maio, no Centro, nesta segunda-feira (20/02), e ainda com a bateria do Império Serrano, comandada pelo intérprete Ito Melodia. O evento, que acontece até terça-feira (21/02), é promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.



Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, do deputado estadual Guilherme Delaroli, e de secretários municipais, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, aproveitou mais um dia de atrações ao lado dos foliões.



"Que o nosso povo possa curtir muito em mais um dia especial para a nossa cidade. A festa está linda, estamos esperando vocês. Que Deus abençoe o nosso povo e a nossa cidade”, ressaltou Marcelo Delaroli.



Com a apresentação de André Gasparetty, o terceiro dia do Ita Folia começou com a apresentação da bateria do Império Serrano. Comandados pelo intérprete oficial Ito Melodia, os integrantes da bateria relembraram diversos sambas-enredo da escola de samba e empolgaram o público na Avenida 22 de Maio, no Centro.



Nos intervalos entre as atrações, o DJ Havoc fez a festa dos foliões com as músicas mais tocadas do Carnaval 2023. Em seguida, o Bloco do Pagode do Adame assumiu o trio elétrico e levantou os foliões com sucesso do pagode, axé e samba. “É a primeira vez do Bloco do Pagode do Adame no município, a gente preparou uma festa linda para o povo de Itaboraí”, afirmou Pablo Adame, criador do grupo.



Um dos foliões que acompanhou as atrações desta segunda-feira (20/02) foi a atendente Anna Oliveira, de 31 anos, que elogiou a organização do evento.



“Sem palavras. Fazia muito tempo que eu não via um evento como esse aqui em Itaboraí. E isso tudo com organização, segurança, sem confusão e com muita música boa. Só agradecer por tudo e torcer para que no ano que vem tenha muito mais”, disse.



Além da programação do trio elétrico, na Avenida 22 de Maio, o Ita Folia também conta com matinê infantil, que acontece simultaneamente na Praça Marechal Floriano Peixoto, dedicada às crianças, das 18h às 22h.



"A Prefeitura está de parabéns por também ter pensado nas nossas crianças. E está tudo muito bacana, bem organizado, não precisamos pegar filas para os brinquedos e os meus filhos estão curtindo bastante. Amanhã estaremos aqui de novo. Tomara que tenha outros eventos como esse durante o ano", afirmou a moradora do bairro Santo Expedito, Ana Carla Azeredo.



Em ambos os eventos, foram distribuídas pulseiras de identificação para crianças, contendo nome e telefone do responsável, caso os menores se percam. A Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS) conta com um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres na Avenida 22 de Maio. A interdição acontece no percurso sentido Venda das Pedras e Manilha, a partir das 5h até o término do evento, após às 22h.



A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) instalou um posto médico para atendimento dos foliões. Na área da segurança, o evento contou com a presença de guardas municipais e policiais militares do Batalhão de Itaboraí (35°BPM) e do programa Segurança Presente.



A programação do Ita Folia segue, nesta segunda-feira (21/02), a partir das 16h, com a apresentação do Cordão da Bola Preta e da banda Strategya.

