De Braços Abertos? em Itaboraí - Foto: Divulgação

De Braços Abertos? em Itaboraí Foto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 16:16 | Atualizado 28/11/2023 16:25

Itaboraí - O evento teve a Praça Jair Lopes da Silva como ponto de partida e reuniu centenas de participantes, entre crianças, adultos e idosos. A programação de encerramento teve início com a entrega dos kits. Na sequência, os inscritos participaram de alongamento e se reuniram na linha de largada na Praça Jair Lopes da Silva, em Manilha. De lá partiram para o percurso que passou por diversas vias de Manilha. Além da disputa entre os adultos, o evento contou também com uma corrida infantil e aulão de breakdance.

Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, completou o percurso da corrida de encerramento do projeto e parabenizou todos os participantes.

“O evento foi um sucesso e quero parabenizar a todos os participantes da corrida, que lotaram as ruas de Manilha. É muito gratificante ver mais um evento sendo abraçado pela população da nossa cidade”, disse Marcelo Delaroli.

Durante o trajeto, os competidores contaram com a participação dos moradores do distrito de Manilha, que davam palavras de incentivo devido ao forte calor registrado, neste domingo (12/11), em Itaboraí. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), ressaltou a importância desse tipo de parceria e parabenizou os competidores.

“Só gratidão pela realização de mais um evento com grande participação da população da nossa cidade. Sempre importante ressaltar que a SEMEL está de portas abertas para parcerias como a do projeto De Braços Abertos, que foi um sucesso aqui em Manilha”, afirmou o secretário.

O projeto “De Braços Abertos” contou com duas semanas de esporte, lazer, cultura, cursos de capacitação e serviços gratuitos para a população na Praça Jair Lopes da Silva, em Manilha. Um dos participantes da corrida de encerramento foi a comerciante Ana Lúcia Martins, que completou o percurso da corrida de 5km em 28 minutos.

“Sem palavras para agradecer pelo evento. Mesmo com todo esse calor, a gente conseguiu fazer a nossa corrida e se divertir no domingo. Trouxe meu marido e meu filho para acompanhar e foi só sucesso. Espero que tenham outras corridas”, disse a moradora do bairro Retiro São Joaquim.