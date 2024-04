Caminhada em prol do autismo - Foto: Divulgação

Caminhada em prol do autismoFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2024 19:19 | Atualizado 14/04/2024 19:19

Itaboraí - Itaboraí realizou, na manhã deste sábado (13), uma caminhada em conscientização ao Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente no dia 2 de abril. O evento contou com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, da primeira-dama, Pâmela Delaroli, e da idealizadora da Clínica Escola do Autista e co-autora da lei federal 12.764/12, Berenice Piana.

Iniciativa da Clínica Escola do Autista, em parceria com as secretarias municipais de Saúde (SEMSA), Educação (SEMED), de Turismo e Eventos (SEMTUR), Segurança (SEMSEG), Desenvolvimento Social (SEMDS) e de Esporte e Lazer (SEMEL), a caminhada teve a Praça Itamar da Silva Júnior como ponto de partida em direção à Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. O evento contou com a presença de pais de crianças e adolescentes com TEA, além de cartazes com mensagens sobre o TEA e distribuição de folhetos informativos sobre o autismo.

Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli e de secretários municipais, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, participou da caminhada e conversou com pais e crianças na Praça Marechal Floriano Peixoto.

“Vamos continuar firmes para buscar o melhor cuidado a todos. Vamos expandir o atendimento a mais pessoas do espectro autista, esse é mais um passo que damos para transformar essa realidade em Itaboraí”, disse Marcelo Delaroli.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado no município sobre o TEA.

"A Clínica Escola do Autista é uma união de trabalho com as secretarias de Educação e Saúde, e é sempre fundamental parabenizar cada colaborador que soma junto à Escola do Autista, para que o espaço seja referência no tratamento do autismo em todo o país. Muito nos honra da cidade de Itaboraí receber pessoas de várias lugares do Brasil interessadas em espelhar o trabalho que vem sendo realizado em Itaboraí. Nós sabemos que a demanda é muito grande, mas o nosso compromisso é aumentar a oferta e vamos seguir trabalhando em prol de Itaboraí", disse o secretário.

A caminhada contou com o suporte da Guarda Municipal de Itaboraí, do programa Segurança Presente e de ambulâncias do SAMU. O evento contou também com a presença do secretário municipal de Educação, Mauricilio Rodrigues, e de outros secretários municipais. A idealizadora da Clínica Escola do Autista e co-autora da lei federal 12.764/12, Berenice Piana, ressaltou a importância da caminhada de conscientização e aproveitou a oportunidade para anunciar uma nova conquista.

"A caminhada em conscientização ao Autismo virou tradicional em Itaboraí e eu tenho muito orgulho em dizer que eu caminho na minha cidade. Nós lutamos para conscientizar sobre o autismo porque preconceito tem cura e, é por isso, que nunca vamos desistir de falar sobre isso. Além das duas clínicas escolas do Autista, o nosso município vai passar a contar com quatorze salas no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI) para funcionar como o Centro Diagnóstico Precoce e Atendimento para as pessoas com Autismo, expandindo ainda mais o trabalho de excelência que vem sendo realizado em Itaboraí", afirmou Berenice.

Referência em todo o país no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), o município de Itaboraí conta com duas unidades da Clínica Escola do Autista, sendo a de Venda das Pedras a primeira unidade pública do Brasil a se especializar no tratamento de crianças, adolescentes e adultos autistas, oferecendo igualdade nos atendimentos, acesso às terapias de Saúde em um processo multiprofissional e de inclusão.