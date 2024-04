Vacinação de bovino - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 15/04/2024 22:23

Itaboraí - Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), realiza a vacinação gratuita contra a raiva para bovinos, bubalinos e equinos com idade superior a quatro meses. A imunização vai até o fim de dezembro com agendamento prévio sendo realizado na sede da SEMAGRI, em Venda das Pedras.

De acordo com a SEMAGRI, a vacinação contra a raiva é aplicada anualmente nos rebanhos bovino, bubalino e equino em Itaboraí. Para realizar a vacinação, basta realizar o agendamento prévio na sede da SEMAGRI, em Venda das Pedras. Em Itaboraí, a imunização gratuita é exclusiva para pequenos produtores, que possuem até 100 animais.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destacou a importância da imunização para evitar casos da doença.

"O nosso município vem sendo referência em vacinação contra a raiva em todo o Estado do Rio. Pelo segundo ano consecutivo, estamos realizando a vacinação contra a raiva em bovinos, bubalinos e equinos. A raiva é uma das zoonoses mais contagiosas entre rebanhos e, por isso, é muito importante manter os animais seguros, a fim de evitar perdas", disse o secretário.

A vacinação deve ser agendada na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica na Avenida 22 de Maio, altura do número 7557, em Venda das Pedras, ou pelo telefone 2635-7586.