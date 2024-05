Av. 22 de Maio - Foto: Divulgação

Publicado 23/05/2024 13:07 | Atualizado 23/05/2024 13:14

Itaboraí - O Governo do Estado concluiu o primeiro trecho das obras de reurbanização da Avenida 22 de Maio, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Com investimento de R$ 260 milhões, as intervenções, realizadas em parceria com a prefeitura, irão melhorar a mobilidade urbana, garantindo fluidez e segurança no tráfego, e revitalizar toda a região.

- Estamos entregando uma avenida moderna e eficiente, que melhora não só a mobilidade, mas também a qualidade de vida dos moradores. O compromisso do nosso governo é com a transformação das cidades fluminenses, e este é um exemplo claro do nosso trabalho - afirmou o governador Cláudio Castro.

As obras na Avenida 22 de Maio, principal via da cidade, incluem serviços de drenagem, pavimentação, reurbanização e implantação de uma ciclovia ao longo dos 11,8 km do corredor viário. Além disso, uma nova ponte sobre o Rio Iguá foi construída, facilitando o deslocamento dos moradores da região.

- O governador Cláudio Castro determinou que trabalhássemos para melhorar a qualidade de vida da população fluminense. E esta é a nossa missão com as obras realizadas em Itaboraí. Estamos trabalhando para dar mais dignidade aos moradores da região - ressaltou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Moradores comemoram melhorias

Moradora de Itaboraí há quase cinco décadas, Ana Lúcia Mota elogiou a iniciativa.

- Moro aqui na região há 46 anos e nunca vi uma obra tão bonita como essa. Achei muito importante esse investimento, porque melhorou o trânsito, diminuiu os acidentes e valorizou a cidade - contou Ana Lúcia.

A comerciante Lydiane Toledo Fernandes, de 50 anos, destacou os benefícios que já surgem com a conclusão da obra.

- Melhorou muito, e ainda ganhamos uma ciclovia, que ficou excelente. Havia um barranco perigoso aqui e a iluminação ficou muito boa - disse Lydiane.

A sensação de segurança foi ressaltada por Bruna Portelinha, atendente de uma padaria.

- A sensação que fica ao recebermos esse asfalto novo e a nova iluminação é de muito mais segurança. Todo mundo está gostando do que estão fazendo por nossa cidade. Antigamente as pessoas não podiam andar de bicicleta. Não podiam andar à noite - ressaltou Bruna.

Pacotão de Obras

A primeira etapa das obras na 22 de Maio faz parte de um conjunto de seis projetos de infraestrutura viária, que somam mais de R$ 390 milhões em investimentos no município de Itaboraí. Entre os outros bairros beneficiados, estão São Joaquim, Santo Antônio, Gebara, Aldeia da Prata, Marambaia e Vila Brasil, que recebem intervenções de drenagem, pavimentação e sinalização viária.

Em Santo Antônio, as melhorias abrangem 53 ruas, com um investimento de R$ 47 milhões. No bairro Gebara, oito vias estão sendo beneficiadas com R$ 23 milhões em melhorias. Em Aldeia da Prata, 16 ruas estão sendo transformadas com um investimento de R$ 18 milhões. As intervenções em Marambaia e Vila Brasil totalizam R$ 47 milhões. Já no Jardim Imperial, além das obras de pavimentação, drenagem e sinalização, está sendo construída uma ponte com R$ 3 milhões em investimentos.