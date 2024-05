Deputado Estadual Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

23/05/2024

Itaboraí - Em audiência da CPI das Agências Reguladoras, nesta quinta-feira (23) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) criticou com veemência os excessos praticados por agentes do Detro na fiscalização de veículos do transporte complementar.

“Se tiver o mesmo rigor, vai faltar espaço e reboque para levar ônibus. Por que não age com o mesmo rigor com as empresas de ônibus?”, questionou Delaroli ao presidente do Detro, Leonardo Matias. “Se for autuar todas as empresas, a população vai ficar sem transporte”, admitiu o representante do órgão fiscalizador, para surpresa e indignação geral.

O deputado refutou dizendo que o serviço de ônibus e de transporte complementar, por serem de utilidade pública, deveriam ter o mesmo tratamento fiscalizatório, o que não ocorre.

“Em todo Estado vemos condutas abusivas, já presenciei até disparos de arma de fogo contra vans em ações desastrosas de agentes do Detro”, pontuou Delaroli, criticando nominalmente as empresas Rio Ita e Maravilha pelas péssimas condições dos veículos que circulam no município de Itaboraí.

“Ônibus com teto furado, pneu careca, sem ar-condicionado, mas o Detro só corre atrás de van”, bradou o deputado Guilherme Delaroli.