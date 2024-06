Deputado Guilherme Delaroli quer melhor monitoramento de estradas e encostas - Foto: Divulgação/Alerj

Publicado 13/06/2024

Itaboraí - As condições de estradas e encostas no Estado do Rio de Janeiro podem passar a ser monitoradas através de um centro integrado de acompanhamento. É o que propõe o deputado Guilherme Delaroli (PL) através do Projeto de Lei 520/2023, em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Pela proposta, o Centro Integrado de Monitoramento de Estradas e Encostas (CIMEE) será gerido pela Secretaria de Infraestrutura e Cidades do Estado do Rio de Janeiro, e poderá ser instalado em local de fácil deslocamento.

Ainda segundo o projeto de lei, o monitoramento poderá ser executado através de câmeras, drones (veículo aéreo não tripulado), imagens de satélite e outras tecnologias que facilitem a vigilância.

“O monitoramento das encostas e estradas é importante não apenas para identificar riscos, mas também auxiliar para maior agilidade na mobilização de equipes em casos de acidentes. Poderá ajudar a salvar vidas”, afirma o deputado estadual Guilherme Delaroli.

O PL 520/2023 já recebeu parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Transportes e Defesa do Meio Ambiente, aguardando pareceres das comissões de Assuntos Municipais e Orçamento para a votação em plenário.