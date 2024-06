Cerficados de Responsabilidade Ambiental - Foto: Divulgação

Cerficados de Responsabilidade AmbientalFoto: Divulgação

Publicado 05/06/2024 17:27 | Atualizado 05/06/2024 17:28

Itaboraí - Em celebração à Semana Nacional do Meio Ambiente, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), realizou a entrega do certificado de Responsabilidade Ambiental para empresas do município. A solenidade foi realizada no Salão Nobre da sede do Executivo, no Centro, nesta quarta-feira (05/06).

O certificado tem como objetivo principal valorizar as empresas que executam as suas atividades sem prejudicar o meio ambiente no município. Ao todo, 17 empresas de diversos segmentos da cidade foram contempladas com a iniciativa. Durante a solenidade, foi realizada também a entrega de mudas de diversas espécies para os representantes das empresas contempladas com o certificado.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Marcelo Mattos, destacou o trabalho feito por essas empresas, que cumprem as exigências ambientais necessárias contidas no licenciamento ambiental.

“Em primeiro lugar, parabenizo a todas as empresas que praticam as suas atividades preservando o meio ambiente em nosso município. O certificado de Responsabilidade Ambiental vem para coroar o trabalho já realizado por essas empresas em Itaboraí”, afirmou o secretário.

Empresas de diversos segmentos, como postos de combustíveis, hotéis e restaurantes, receberam o certificado. Os empreendimentos comerciais ficam localizados em diferentes bairros do município. A cerimônia de entrega contou com a presença do secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.