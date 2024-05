Deputado Estadual Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 12:31 | Atualizado 27/05/2024 12:31

Itaboraí - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) deu sinal verde para a criação de uma Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho, vinculada à estrutura da Secretaria de Estado de Polícia Civil. O parecer favorável ao projeto de lei foi emitido pelo deputado Guilherme Delaroli (PL).

A especializada ficaria responsável pela fiscalização das normas de segurança e medicina do trabalho, investigação e abertura de inquéritos, além de determinar obras e reparos necessários em qualquer local de trabalho para adequação à legislação.

A criação foi apresentada pelo ex-deputado Paulo Ramos, através do Projeto de Lei 10/2015. De acordo com a proposta, o corpo funcional da delegacia deve ser formado, preferencialmente, por policiais com formação técnica ou especializada em segurança e saúde do trabalho e/ou medicina do trabalho.

A Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho também deverá dispor de canais 0800 e internet para denúncias. “O projeto de lei tem o mérito de centralizar em delegacia especializada as ocorrências relacionadas aos acidentes de trabalho. Além de atuar também na prevenção, determinando melhorias, é muito benéfico para a saúde dos trabalhadores”, afirma Guilherme Delaroli.