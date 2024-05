Funcionários de Super Mercado são presos - Foto: Reprodução TV MAIS

Funcionários de Super Mercado são presosFoto: Reprodução TV MAIS

Publicado 24/05/2024 12:39

Itaboraí - Policiais Civis da DECON (Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor) e Peritos do SPCID/ICCE realizaram na tarde dessa terça-feira (21) ação fiscalizatória em um Supermercado estabelecido no Centro de Itaboraí, com a finalidade de verificar informações de que no local eram comercializados produtos vencidos e impróprios para o consumo.

Em um ambiente reservado do mercado, a equipe flagrou o momento em que o funcionário responsável pelo açougue manipulava cortes de frango com prazo de validade que expirava hoje, e fazia a etiquetação e bandejamento com um novo prazo de validade. Produtos sem identificação de procedência e origem expostos à venda também foram encontrados no local.

Após a constatação das irregularidades pelo Perito Criminal do SPCID/ICCE (Serviço de Perícia da Cidade da Polícia) todo material identificado como impróprio para o consumo humano foi descartado, totalizando mais de cinquenta quilos de alimentos.

Conduzidos à DECON o responsável pelo açougue e o gerente do estabelecimento foram presos em flagrante pela prática de crime contra as relações de consumo. Eles serão encaminhados ao sistema prisional onde permanecerão à disposição da justiça.