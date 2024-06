Novas mil lixeiras estão sendo instaladas em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 03/06/2024 18:12 | Atualizado 03/06/2024 19:09

Publicado 03/06/2024 18:12 | Atualizado 03/06/2024 19:09

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), iniciou a instalação de novas lixeiras nas ruas do município. Ao todo, serão instalados mais de mil novos equipamentos de descarte de lixo nos oito distritos do município.

De acordo com a SEMSERP, o primeiro distrito a receber as lixeiras foi o Centro, com a instalação de mais de 50 novas lixeiras espalhadas pelos espaços públicos, como praças, vias, pontos de ônibus, entre outros. Entre os locais que já contam com os novos equipamentos estão a Avenida 22 de Maio, as praças Marechal Floriano Peixoto e Alarico Antunes, e a Praça Pedro Antônio Novaes, em Venda das Pedras.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, ressaltou a importância da instalação das novas lixeiras para o município.

"Iniciamos a instalação das novas lixeiras com o objetivo de manter os novos espaços públicos mais limpos e organizados. É importante também que a população realize o descarte de lixo da forma adequada, fazendo com que a cidade fique cada vez mais limpa", disse o secretário.

Os distritos de Manilha, Cabuçu, Itambi, Pacheco, Porto das Caixas, Sambaetiba e Visconde também vão começar a receber os novos equipamentos de descarte de lixo.