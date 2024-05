Maio Amarelo em Itaboraí - Foto: Divulgação

Maio Amarelo em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 30/05/2024 13:59

Itaboraí - Com o objetivo de conscientizar motoristas e condutores sobre os riscos no trânsito, a Prefeitura de Itaboraí realizou uma ação educativa com conscientização e serviços gratuitos em alusão à campanha Maio Amarelo, nesta quarta-feira (29), na Avenida 22 de Maio, no Centro. A atividade conjunta das secretarias municipais de Transportes (SEMTRANS), Segurança (SEMSEG) e de Saúde (SEMSA) foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Arteris Fluminense.

Dedicado à prevenção no trânsito, o Maio Amarelo visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de vítimas em acidentes. Durante a ação, foi montado um corredor em uma das faixas da avenida para realizar a abordagem aos veículos, onde foram distribuídos panfletos informativos com explicação sobre a importância da revisão veicular, uso de cinto de segurança, dirigibilidade e motocicletas, além de informações sobre direção defensiva e procedimentos a serem realizados para evitar acidentes na cidade.

O secretário municipal de Transportes, Marcelo Figueiredo, ressaltou a importância de ações de conscientização para os motoristas e motociclistas.

"O nosso objetivo com essas ações é conscientizar sobre pequenas e necessárias medidas que devem ser realizadas para evitar acidentes de trânsito, tais como o uso do cinto de segurança, a utilização de cadeirinhas ou assento de elevação para as crianças e o não uso do telefone celular", afirmou o secretário.

Também durante a ação, a SEMSA ofereceu diversos serviços gratuitos como aferição de pressão arterial e glicose, além de orientações sobre a Saúde do Homem, hipertensão, diabetes e nutrição.