Praça revitalizadaFoto: Divulgação

Publicado 04/06/2024 12:47

Itaboraí - Mais esporte, lazer e convivência para todas as idades. A revitalização da Praça Tadeu da Silva, em Joaquim de Oliveira, foi entregue à população na manhã desta segunda-feira (03).

A entrega do novo espaço de convivência contou com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e do deputado estadual Guilherme Delaroli.

Realizada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), a revitalização da praça contou com recuperação da estrutura e pavimentação existentes, pintura, implantação de campo sintético e novo parquinho com brinquedos, instalação de novos equipamentos para academia da terceira idade, construção de novos bancos e mesas de jogos, instalação de pergolado, lixeiras e paisagismo.

Acompanhado de secretários municipais, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou a importância do espaço completamente revitalizado para a população do bairro.

“Mais uma entrega e realização para o povo de Itaboraí. É mais um equipamento entregue com qualidade para o nosso povo, que ficou esquecido por muito tempo. Tenho muita alegria e orgulho em poder fazer parte dessa conquista para as nossas famílias terem ainda mais qualidade de vida”, disse Marcelo Delaroli.

Uma das beneficiadas com a entrega do novo centro de convivência é a auxiliar de enfermagem Simone Valéria, de 46 anos, moradora do bairro há mais de 20 anos.

“Estou muito feliz, esperamos por muito tempo para que essa praça fosse reformada e agora estamos vivendo esse momento. Tenho certeza de que os meus dois filhos vão poder usufruir bastante dos brinquedos e, principalmente, do campinho de futebol”, afirmou.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, afirmou que a entrega do espaço vem para trazer mais qualidade de vida para a população de Joaquim de Oliveira.

“A revitalização dos centros de convivência de nosso município tem como objetivo principal garantir mais qualidade de vida e lazer para a população. Vários bairros já foram beneficiados com a entrega de novos espaços e dessa vez foi o bairro de Joaquim de Oliveira. Mais um dia especial para o povo de Itaboraí”, concluiu o secretário.