Pavimentação em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2024 10:56 | Atualizado 11/06/2024 10:56

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), está avançando com obras de pavimentação em diferentes distritos do município. Entre os locais beneficiados com as obras de infraestrutura nos últimos dias estão os bairros Apolo II e Sossego.

No bairro Sossego, foram iniciadas as obras de pavimentação nas ruas João Augusto Andrade, Aulício Toledo, Januário Caffaro, Nossa Senhora das Graças, Margarida Leal, Salvador de Mendonça, além da Travessa Nossa Senhora das Graças. Segundo a SEMSERP, as vias do bairro Sossego vem recebendo os serviços de patrolamento, confecção e colocação de meio-fio, execução e preparação de base, além de colocação de massa asfáltica.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou o trabalho desenvolvido pela SEMSERP, ressaltando a importância das melhorias para os moradores do Sossego.

"Mais um dia de muito trabalho, a transformação continua por toda Itaboraí, pois a nossa cidade não tem tempo a perder. Ver o nosso povo feliz é o que nos motiva todos os dias. Com as obras de pavimentação, conseguimos dar muito mais qualidade de vida para a população", disse Marcelo Delaroli.

No Apolo, as ruas beneficiadas com os serviços da SEMSERP foram as seguintes: Rua 10, Estrada Velha de Guaxindiba, Rua José Correia, Avenida Beira Rio, Rua Nelzo Neris Moraes e Rua Adevanil Silva Nascimento, totalizando cerca de 1km de melhorias. O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, destacou a importância das obras.

"O nosso objetivo com as obras de pavimentação e infraestrutura é levar mais qualidade de vida e dignidade para a população de Itaboraí. Vamos seguir trabalhando diariamente para levar a transformação para mais bairros do município", afirmou o secretário.

Moradora do bairro Apolo, a comerciante Ana Claudia de Alvarenga, de 43 anos, destacou os benefícios da pavimentação para os moradores do bairro.

"O asfalto era um sonho antigo de todos nós, do Apolo II. E ver esse sonho se tornar realidade é motivo de muita felicidade. Sem contar com a valorização das casas do bairro, o asfalto traz uma nova cara para o Apolo II", disse.