Festa de São João em ItaboraíFoto: Arquivo 2023

Publicado 19/06/2024 14:07

Itaboraí - Nesta sexta-feira (21), a partir das 12h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, começam as festividades em celebração ao santo padroeiro de Itaboraí, São João Batista, comemorado no dia 24 de junho. E para celebrar, a Igreja Matriz São João Batista, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial até segunda-feira (24/06).

A festa de São João Batista, como é conhecida, é tradicional na cidade e reúne milhares de pessoas, tanto católicos quanto a população em geral. A programação contará com shows católicos da Banda da Paróquia, do Ministério Dom e Raiz e da cantora Virgínia Maldonado.

Confira a programação

21/06 (sexta-feira)

12h - Almoço

18h30 - Novena

19h - Missa

22/06 (sábado)

12h - Almoço

18h30 - Novena

19h - Missa campal seguida de barracas e show católico da Banda da Paróquia

23/06 (domingo)

7h - Missa

9h - Missa

12h - Almoço e prêmios

17h30 - Novena

18h - Missa campal seguida de barracas e show católico do Ministério Dom e Raiz

24/06 (segunda-feira)

8h - Missa

10h - Missa

12h - Almoço e prêmios

19h - Missa campal e procissão, seguida de barracas e show católico da cantora Virgínia Maldonado