Novos espaço para oferecer serviços de assistência social Foto: Divulgação

Publicado 18/06/2024 09:29 | Atualizado 18/06/2024 09:29

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), realizou a inauguração de um novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), no bairro Venda das Pedras; inaugurou o espaço CAD Shopping, no Itaboraí Plaza. Além da inauguração do novo prédio do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), no bairro Apolo 2. As entregas aconteceram nesta segunda-feira (17) e contaram com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mariany Baldow.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, falou sobre a satisfação de iniciar a semana com entregas para a população e destacou a importância desses equipamentos de assistência social para o município.

"Acabamos de inaugurar o CRAS Apolo 2, que está muito bacana, funcionando em um grande espaço. Entregamos um equipamento novo no Shopping Itaboraí Plaza e ficou lindo demais. Também inauguramos e entregamos para a população o CRAS Venda das Pedras, porque os moradores da região precisavam demais. Semana começando e foram entregues três aparelhos, mais uma vez a nossa cidade andando para frente, nosso povo mais feliz e com mais dignidade. Vamos continuar trabalhando firme e pelo bem do nosso povo. Essa transformação não vai parar enquanto não chegar em cada cantinho da nossa cidade, porque não temos tempo a perder", disse Marcelo Delaroli.

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em Venda das Pedras, é uma novidade para os moradores da região, que antes precisavam ir para outros distritos em busca de atendimento. Com o objetivo de atender 5 mil pessoas por mês, o equipamento conta com serviços de Cadastro Único, psicologia e assistência social. Vale destacar que a unidade realiza o primeiro atendimento e, em seguida, encaminha o usuário para o órgão responsável, para que as solicitações possam prosseguir.

Abrangendo os bairros de Venda das Pedras, Duques, Colônia, Chácara Iguá, Picos, Jacuba, Itapacorá, Horto Florestal, Fonte dos Bambus, Perobas, Pachecos, Quissamã, Beira Rio, Montividiu e Muriqui, o equipamento conta com uma sala de atendimento, uma sala de coordenação, dois banheiros, duas salas para serviço de convivência, brechó solidário e área externa, que funciona como espaço para recreação infantil, aulas de zumba e taekwondo.

A unidade conta com oficinas qualificadas, onde os usuários, com idade a partir de 14 anos, podem aprender novos ofícios, como: barbeiro, trancista, cuidador de idosos e depilação. Os moradores da região, com idade a partir de 4 anos de idade, também podem se matricular nas oficinas continuadas e participar das aulas de judô, taekwondo, zumba, argila e artesanato.

As matrículas devem ser realizadas no horário de atendimento da unidade, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. Os candidatos precisarão apresentar documento de identificação com foto.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mariany Baldow, explicou a importância dessas inaugurações e a importância do CRAS na vida dos cidadãos.

"Nosso objetivo é trazer melhores oportunidades para os munícipes, porque a gente acredita que o CRAS hoje, não é só um Cadastro Único, é muito mais", expressou a secretária.

Pensando na qualidade do atendimento prestado a todos os usuários, o CRAS Apolo mudou de endereço, e passa a funcionar em um novo local, com mais facilidade de acesso da população, espaço mais amplo e melhor localizado.

O novo espaço possui nove salas, divididas em dois andares, sendo no primeiro andar, uma recepção, uma sala de atendimento administrativo, uma sala de coordenação, uma sala para atividades do SCFV, e muito mais. Já no segundo andar, funciona uma sala de atendimento técnico, uma sala do SCFV, uma sala para realização de atividades e banheiro.

O equipamento oferece os serviços de Cadastro Único, cadastro e atualização do CadÚnico, assistência social, psicologia, pedagogia e serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Além desses, a unidade conta com oficinas voltadas para a população a partir dos 14 anos de idade. São elas: zumba, muay thai e argila, no grupo das oficinas continuadas e manicure, cílios e massoterapeuta, como oficinas qualificadas.

Para realizar a inscrição os interessados devem comparecer no Cras Apolo 2, durante o horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Moradora do bairro Perobas, Kelly de Oliveira, de 24 anos, ressaltou os benefícios de se ter uma unidade do CRAS mais próximo de sua residência.

"Me beneficia de várias formas, principalmente a localidade, por ser de fácil acesso. Agora está muito melhor", concluiu a dona de casa.

Para acelerar questões relacionadas ao Cadastro Único, a Prefeitura de Itaboraí inaugurou também o Espaço de Atendimento do Cadastro Único (CAD), no Shopping Itaboraí Plaza. É importante informar que este novo espaço, não possui área de abrangência única e é destinado a qualquer pessoa que precisar fazer um novo cadastro, um recadastramento ou uma atualização no CadÚnico.

O CAD Shopping conta com uma assistente social presente para demandas espontâneas, encaminhamentos e funciona no 1° piso, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.