Evento Off Road em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2024 12:01 | Atualizado 17/06/2024 12:04

Itaboraí - Velocidade, adrenalina e diversão em família. Foi realizada, neste fim de semana, a segunda edição do Encontro Off Road em Itaboraí. Promovido com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), o evento reuniu centenas de pessoas de todas as idades em circuito montado no bairro Joaquim de Oliveira.

Com entrada gratuita, o evento foi realizado em dois dias (sábado e domingo) e testou habilidades de direção dos pilotos com pistas de obstáculos e poços de lama. Além disso, o II Encontro Off Road contou também com passeios em trilhas, venda de equipamentos, gastronomia e música. O primeiro dia de evento, realizado neste sábado (15/06), contou com reconhecimento de pista dos pilotos das categorias Livre UTV, Quadriciclo, 4x2 e 4x4 e show da banda Clássicos do Rock.

Já neste domingo (16/06), foi realizada a disputa das provas das categorias com premiação para os três primeiros colocados, além de distribuição de brindes para o público. A secretária municipal de Turismo e Eventos, Thainá Teixeira, ressaltou o sucesso do evento.

“Mais um evento concluído com sucesso em nosso município. Muito legal ver tantas famílias reunidas para prestigiar a segunda edição do Encontro Off Road. O nosso município é referência nesse tipo de evento. Fiquei muito feliz com a presença de todos, mais um fim de semana incrível com evento de qualidade em Itaboraí”, disse a secretária.

Acompanhado do seu filho, de 6 anos, e da esposa Cristiane Alvarenga, 38 anos, o empresário Bruno Carvalho, de 42 anos, prestigiou o evento, na manhã deste domingo (16/06), e parabenizou os organizadores.

“Sempre fui apaixonado por quadriciclos e estou tentando passar essa paixão para meu filho. Nossa família gostou bastante do evento, que teve programação para todas as idades. Espero que tenha o encontro no ano que vem também. Parabéns a todos”, disse o morador do bairro Retiro São Joaquim.