Itaboraí - Com o objetivo de zerar as filas para cirurgias, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), está realizando o Mutirão da Catarata. As consultas pré-operatórias começaram nesta sexta-feira (20/12) e vão até a próxima segunda-feira (23/12), no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã. Já as cirurgias estão sendo agendadas para os dias 9, 10, 11 e 12 de janeiro de 2025.

No CESI, os pacientes passam por etapas no atendimento. No primeiro atendimento, os profissionais realizam a abertura de prontuário do candidato à cirurgia. Na segunda etapa, os pacientes passam por uma bateria de exames, como: Tonometria (Tono), que avalia a pressão ocular; Refratometria Automática (AR), que avalia o grau do olho; Ecobiometria (Eco Bi), que avalia a lente do olho; Microscopia Especular da Córnea (MEC), que avalia a córnea e Potencial de Acuidade Visual (PAM), que regula o grau ocular.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância da iniciativa e o compromisso de oferecer uma saúde digna para a população de Itaboraí.

“Esse mutirão é um marco na nossa gestão, pois visa devolver qualidade de vida às pessoas que enfrentam dificuldades de visão por conta da catarata. Estamos trabalhando para que todos os pacientes tenham um atendimento rápido e eficiente, reduzindo significativamente o tempo de espera. Já avançamos muito até aqui, mas o trabalho continua para que cada dia mais a nossa Saúde seja referência e um exemplo a ser seguido”, expressou o secretário.

Em uma terceira etapa, os candidatos à cirurgia passam por uma consulta com uma médica oftalmologista, que avaliará a situação do paciente, examinando se há dilatação característica ou outras lesões. São realizados exames como fundo de olho, biomicroscopia e ultrassonografia para determinar as características da catarata e a necessidade da cirurgia. Dependendo dos resultados dessa avaliação, o paciente já sai desta etapa com a data para a realização da cirurgia determinada.

Com a data para cirurgia definida, o paciente passa por exames laboratoriais e um eletrocardiograma, para avaliar o risco cirúrgico. Vale destacar que todas essas etapas acontecem no mesmo dia, evitando que o paciente precise se deslocar várias vezes até a marcação do procedimento.

O subsecretário da Atenção Especializada, José Luiz Medeiros, explicou o que é a catarata e que esse é um problema com rápida solução.

“A catarata é uma doença que atinge a visão, acometendo principalmente pessoas idosas, tornando a visão opaca. A solução é simples e dura de 10 a 15 minutos, com alta no mesmo dia, evitando a cegueira. Atualmente, Itaboraí conta com 1.100 pessoas cadastradas para a cirurgia, aguardando na fila da Central de Regulação. Porém, é importante informar que nem todas estarão aptas para a cirurgia, dependendo da avaliação médica”, ressaltou o subsecretário.

Ao todo, 140 pacientes serão atendidos por dia, totalizando 560 atendimentos durante os quatro dias de consultas pré-operatórias. É importante destacar que as pessoas que estão passando pelo processo pré-operatório foram encaminhadas pelas Unidades de Saúde da cidade, através da Central de Regulação do município.

Margarida Maria Fernandes, de 66 anos, é uma das pacientes que irá realizar a cirurgia no próximo mês. A moradora do bairro Santo Antônio expressou a felicidade e ansiedade para a tão esperada cirurgia.

“Maravilhoso, estou amando o atendimento prestado. Estou com catarata no olho direito, e está avançando cada vez mais. Estou apreensiva e um pouco ansiosa, mas tenho certeza que vai dar tudo certo”, disse a dona de casa.

Esse Mutirão da Catarata acontece através do Programa Nacional para Redução de Fila Cirurgias Eletivas, lançado pelo Ministério da Saúde, que promove a redução nas filas de cirurgia por meio da liberação de recursos.