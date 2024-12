Natal Ita Luz - Foto: Divulgação

Publicado 21/12/2024 19:28

Itaboraí - Com uma programação especial, o destaque da noite foi a apresentação do Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis, que subiu ao palco na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Sob regência do maestro Marcelo Vizani, o grupo encantou o público com um repertório diversificado, que transitou entre música sacra e popular.

Vinculado ao tradicional Coral dos Canarinhos de Petrópolis, fundado em 1942, o coral feminino é reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência musical e pelo papel na formação cultural de jovens. A apresentação em Itaboraí reforçou o compromisso do Natal Ita Luz em trazer arte e cultura de alta qualidade para o público.

A programação da noite começou com a abertura da casinha do Papai Noel e dos trenzinhos iluminados, que mais uma vez encantaram as famílias. Também estiveram à disposição das crianças os brinquedos infláveis gratuitos e o Espaço Azul, um ambiente acolhedor e adaptado para crianças e adolescentes neurodivergentes.

Além disso, personagens infantis animaram os pequenos e garantiram fotos memoráveis para registrar o clima mágico da celebração. O evento segue promovendo momentos de união e alegria.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destacou o sucesso da programação e a importância de valorizar momentos como esse.

“O Natal Ita Luz tem sido uma oportunidade incrível de reunir as famílias de Itaboraí em torno da magia do Natal. Trazer grupos renomados como as Meninas dos Canarinhos de Petrópolis mostra o quanto estamos comprometidos em oferecer experiências inesquecíveis e de alta qualidade para a nossa população”, afirmou o secretário.

Mariana Souza, de 7 anos, estava saindo de um dos brinquedos quando destacou como foi sua experiência no evento.

“Foi muito legal! Eu pulei muito. Quero voltar amanhã!”, contou Mariana.

O Natal Ita Luz continua encantando e emocionando moradores e visitantes de Itaboraí, trazendo cultura, magia e momentos especiais para toda a família. A cada dia, o evento reforça o espírito natalino e celebra a união da comunidade em torno dessa grande festa.