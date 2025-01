Por unanimidade, João Delaroli assume a presidência da Câmara Municipal - Foto: Cristiano Masruha

Publicado 02/01/2025 13:14 | Atualizado 02/01/2025 13:20

Itaboraí - Por unanimidade, o vereador João Delaroli (PL), de 20 anos, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Itaboraí, na noite desta quarta-feira (01/01), tornando-se o mais jovem a comandar um legislativo municipal no Estado do Rio de Janeiro. O partido possui a maior bancada com quatro das 11 cadeiras. Novato na política, João conquistou 10.487 votos, sendo o mais votado da história da cidade.

A cerimônia de posse foi uma grande festa em família, iniciada com uma oração da avó de João, a professora aposentada Ieda Delaroli, que compôs a mesa junto ao marido, João Delaroli, ex-vereador de Maricá e avô do presidente eleito; o deputado estadual Guilherme Delaroli, pai de João, o tio e prefeito reeleito Marcelo Delaroli; e o vice-prefeito Elber Correa.

Diante de olhares emocionados dos familiares, e cumprimentado com um beijo e forte abraço pelo tio prefeito, João Delaroli reiterou gratidão pela eleição histórica.

“Inicio meu mandato com o compromisso de honrar cada cidadão e lutar pelo desenvolvimento de nossa cidade. Sei que os desafios serão grandes, mas, com muito trabalho, dedicação e união, vamos alcançar nossos objetivos e continuar transformando Itaboraí em um lugar melhor para todos”, declarou João Delaroli, que agradeceu a confiança dos demais vereadores e falou em aprimorar o trabalho do antecessor Elber Correa.

O deputado Delaroli elogiou o trabalho dos vereadores em ajudar o prefeito de Itaboraí, destacando que 70% da Câmara foi reeleita, demonstrando que atuam “com afinco e união para a transformação da cidade”.

“Sabemos que temos novos desafios pela frente. Itaboraí ainda tem muito a crescer, não vamos descansar enquanto todo o município estiver transformado”, discursou o prefeito Marcelo Delaroli, reeleito com mais de 93% dos votos, a maior aprovação do Brasil.