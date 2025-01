Moto Honda PCX branca apreendida - Foto: Divulgação

Publicado 03/01/2025 11:51 | Atualizado 03/01/2025 11:51

Itaboraí - Nesta quinta-feira (02), uma operação policial realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 35º BPM (Itaboraí), sob o comando do Tenente-Coronel PM Júlio César, resultou na apreensão de armas, uma moto roubada e a captura de um suspeito na Estrada da Conceição, na comunidade BNH de Marambaia.

Segundo informações, durante patrulhamento no local, a equipe policial se deparou com um grupo de homens armados em motocicletas. Ao tentarem realizar a abordagem, os indivíduos reagiram disparando contra os agentes. Houve troca de tiros, e os suspeitos fugiram pela região em alta velocidade.

Após o confronto, os policiais localizaram Douglas Ferreira Vidal, de 26 anos, caído ao solo.

O elemento portava uma pistola, calibre 9mm, com o número de série suprimido, além de um carregador com 17 munições.

Também foi apreendida uma moto Honda PCX branca, identificada como roubada no dia 28 de dezembro de 2024, conforme registro da 71ª DP.

Douglas, que foi baleado no braço esquerdo, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Leal Junior, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. Segundo a polícia, ele é irmão do traficante conhecido como “Cara Rachada”, apontado como líder do tráfico na região. Douglas possui uma anotação criminal por homicídio (art. 121 do Código Penal) e estava em liberdade desde agosto de 2023.

Ainda segundo os agentes, o suspeito é investigado por envolvimento em diversos homicídios cometidos na área do 35º BPM, em parceria com o irmão e outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O material apreendido foi encaminhado para análise pericial.

O caso foi registrado na 71ª DP, no Centro da cidade.